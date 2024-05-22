女團VIVA密密接Job 下月孖張敬軒MC過大海演出 (20:18)

繼Twins後，英皇相隔23年，再度推出新女團「VIVA」，團名「VIVA」來自西班牙諺語「Viva la Vida」，有活在當下的意思，在墨西哥又有「為生命而慶祝」的意思。4名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC），平均年齡22歲。昨日（21日）VIVA官方社交平台正式發放首張團體照，並預告本月27日正式派歌。

雖然未正式出道，但VIVA已受邀為兩個大型音樂節，分別是6月21日及6月29日的音樂節表演嘉賓。此外，4女的廣告及代言工作涉獵多個範疇，包括大型健身連鎖店周年晚會商演、6月初的蒸餾水TVC廣告、以及化妝品、手提電話、行李箱、健康食品等，也會陸續推出，音樂及廣告工作接踵而來。

VIVA將參與演出的一個水上音樂節，其他演出單位包括同門師兄張敬軒、MC張天賦、Dear Jane及Lolly Talk等，對於即將參與大型演出，VIVA笑言「感覺奇妙」：「首先我哋期待出道已經有2年，中間亦去韓國受訓，𠵱家可以將努力成果呈現觀眾眼前，有種DSE放榜感覺；心情興奮又緊張，雖然我哋曾經參加過選秀節目，有過舞台經驗，但始終現場演繹首支派台歌，一定緊張，𠵱家每日都有練歌、排舞，希望到時以最佳狀態示人。」

至於密密接job，VIVA表示感謝客戶信任及支持：「同埋多謝公司，希望嚟緊會有更多工作，多啲嚟密啲手，我哋唔怕辛苦。」

（即時娛樂）