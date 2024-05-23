伍允龍曾幻想被成龍打一鎚 跟林峯因拍戲成好兄弟 (16:02)

伍允龍（Philip）在電影《九龍城寨之圍城》中演活大反派「王九」而人氣急升，他日前（21日）到新城廣播接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，Philip帶同由美國返港的媽媽現身，順道帶媽媽參觀電台，母子感情深厚。

跟Philip認識10多年的何基佑，透露好友因電影《九龍城寨之圍城》熱潮忙得不可開交，何基佑問他忙得天昏地暗有何感受？Philip表示：「我同城寨都好有緣分，我之前拍過電視劇《城寨英雄》，反應好好。今次拍電影又好好，真係好快感覺到個分別，個分別就係好多人搵我，感謝主，好開心，雖然要兼顧好多唔同嘅嘢，但做藝人都係想咁樣啫。」

Philip在7歲跟家人移民美國，爸爸在當地開武館，他自細接觸功夫，但真正深入研究功夫是13歲，Philip說：「當年我畀外籍小朋友一拳打落心口，打到瞓喺度，嗰時覺得自己練功夫咁多年，點解會唔打得？原來細個學功夫比較皮毛，之後我就開始深入研究中國搏擊，利用呢個技術保護自己。」沒想到為自己鋪下入行做動作演員和導演機會。

Philip指外國人很喜歡看功夫片，覺得成龍很有型，所以他小時候曾幻想：「如果有日可以喺銀幕上打功夫就好喇，不過都係諗下，唔敢太認真；嗰時喺美國冇乜娛樂，屋企人會租錄影帶返屋企睇，好記得我睇到《醉拳》盒帶花晒，嗰部戲影響我最深，成日會諗『如果有機會喺香港畀成龍打一鎚就好喇』!」

視成龍為動作片偶像的Philip，每次拍動作片必定硬橋硬馬真功夫，他大爆拍《九龍城寨之圍城》與林峯拍追打戲分時，曾弄傷大髀，他說：「嗰日拍我喺城寨冷巷跑嚟跑去，我跳過3級樓梯，一落地聽到『卟』一聲，原來大髀肌肉撕裂咗，最後休息1星期，但一返去拍果欄追林峯戲分，拍咗成晚又傷過。」

Philip和林峯為電影同樣是拚命三郎，更因為這部電影而成為好兄弟，他說：「我同阿峯識咗好多年，但未正式合作過，今次就同佢變咗兄弟，拍呢類型戲同打一場仗冇分別，一齊經過咁辛苦經驗，一cut機就好照顧對方，變成戰友。」

（即時娛樂）