ANSONBEAN首度為美容中心代言 食蛋糕谷肌拍廣告 (17:35)

ANSONBEAN獲教練教路：「拍攝前一日唔飲水，到拍攝當日食咗一個黑森林蛋糕，令到糖分上升，肌肉脹大。」（大會提供）

陳毅燊（ANSONBEAN）最近獲美容中心，邀請成為首位代言人，早前拍攝主題廣告，連紅隧口也擺放超大型廣告版，非常搶眼。

首次成為美容中心代言人，ANSONBEAN份外落力，他說：「收到代言美容中心呢個消息，覺得經理人係咪搞錯咗？因為我覺得自己唔係最靚仔，之前成日都見人做美容代言，竟然自己可以做到，我好開心同好榮幸。」

廣告中ANSONBEAN以多個造型出現，當中穿黑色西裝Look非常有型，他說：「除咗西裝造型感覺Classy，都有着背心，有少少sexy嘅新鮮感，平時都有健身練肌肉，但今次用咗個幾特別嘅方法，我教練教我拍攝前一日唔飲水，到拍攝當日食咗一個黑森林蛋糕，令到糖分上升，肌肉脹大，出到嚟都好滿意。」

貪靚並不是女生的專利，ANSONBEAN非常認同，他認為男女也可以貪靚，還提醒男士脫毛的重要：「身體健康係最重要，男士脫毛都係好好嘅護理心得！儀容上美觀好多，男士都要學識修理自己嘅毛髮。」

近年ANSONBEAN熱愛武術，學習各式各樣的武功與跆拳道，更落足心機自度武打短片，但早前他拍攝期間弄傷後腿，導致肌腱撕裂，他說：「之前拍Reels時後腿肌腱撕裂，停止咗動作訓練一段時間，𠵱家踢腳動作有少少影響，其他都好番，行得跳得，希望可以完全康復。」

（即時娛樂）