Tyson Yoshi爆肌亮相沙灘音樂節 周殷廷約Fans玩水狂歡 (17:45)

《The Nextwave 沙灘音樂節》早前公布演出陣容，樂迷反應熱烈，早鳥門票被秒殺。主辦單位近日新增演出歌手名單，包括周殷廷﹑Tyson Yoshi﹑陳柏宇和黃妍。

Tyson Yoshi每次亮相音樂節，都被要求「騷肌」，他笑言盡量滿足大家「訴求」：「我想台下搵啲大隻過我嘅人上嚟，一齊睇下啲肌肉，我哋去海灘都尷尬，會畀人眼望望，但參加呢啲沙灘音樂節，就可以大解放，大家享受舞台點狂歡都唔怕。」

剛完成個唱的周殷廷小休數天後，要為演出綵排：「演唱會反應非常好，團隊都好緊張之後嘅演出，想放多兩日假都要取消，做呢行忙碌係好事嚟，如果之前個唱買唔到飛，咪嚟呢度陪我玩水啦，今次表演嘅距離應該好近，同大家好多互動。」

陳柏宇表示盼與家人齊參與，但擔心音響太強影響囡囡：「去沙灘玩水、睇爸爸表演梗係正，但唔知佢哋太細個入唔入得場，同埋其他表演單位都可能好Rock，太大聲到時又崩潰唔知點收科，唔通要抱埋佢上台一齊唱咩？留畀老婆決定去唔去啦﹗」

Jason提議黃妍泳衣上陣，盡情享受沙灘舞台：「去沙灘唔著泳衣唔通著冷衫咩？去到海邊表演就係要盡興，唔好收埋，佢係時候展示另一邊嘅魅力啦！」

黃妍聞言大叫「啋」，她笑言正煩惱歌單，無暇理會服飾：「我啲歌都係輕快為主，希望大家可以跟住節奏大合唱！」

（即時娛樂）