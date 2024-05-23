唔鹹唔淡香港指南｜沈殷怡唔怕蛇蟲鼠蟻 反而最怕行樓梯 (18:24)

Brendan在狹小的空間裏面，以差不多蜷縮的姿態，吃力完成了摺被任務（下圖）。（大會提供）

ViuTV節目《唔鹹唔淡香港指南》今晚（23日）邀得沈殷怡（Shirley）做嘉賓，與兩位主持體驗非常住屋指南。

3人先到土瓜灣參觀「唐八樓」，舊式唐樓最高有八層，所以有「唐八樓」之稱，沒有升降機只有樓梯上落。Shirley沒料到要參觀唐樓，更被要求扛著兩袋米上樓，她深感無奈。Brendan憐香惜玉，主動提出幫Shirley分擔一袋米。

Shirley上了五級樓梯便喘氣，她困惑到底一袋米要扛幾多層樓，未過二樓便喘息。她不害怕蛇蟲鼠蟻，但對樓梯非常抗拒，她說：「如果世界上係有一個地方要兜好大個圈先去到，而有一條小捷徑係可以行樓梯上去，我寧願兜嗰個大圈，行多15分鐘。」

參觀過唐樓和寮屋後，3位主持去到半山參觀另一種近年趨勢的住屋單位。大家以為半山房屋一定是寬敞高尚住宅，其實不然，眾人今次體驗的是面積不足200呎﹑但呎價接近3萬的納米樓。

眾人進入單位第一個感受是「好細啊」，而Brendan站在單位內會遭遇「頂頭」煩惱。節目組要求Brendan在單位內摺被，他坦言：「我聽講香港人有個習慣，係一起身就摺被，對我呢個外國人嚟講，呢個係喺監獄先會做嘅嘢，一起身就要迫住做，所以我唔會做嘅。」他在狹小的空間裏面，以差不多蜷縮的姿態，吃力完成了任務。對比舊式唐樓和寮屋，納米樓面空間狹窄而且價格昂貴。

（即時娛樂）