《東張》黎寬怡為身穿露肩裝採訪解畫 戥放蛇男同事慘 (19:54)

《東張西望》日前報道一名自稱是「女中醫」的阿紅，阿紅聲稱靠精液便可診斷濕疹個案，個案惹網民熱議，而節目中提及女事主Dana老公，亦曾遭阿紅「手取精液」。外景主持黎寬怡（貓仔）上門採訪阿紅，阿紅跟《東張》上演追逐戰，混亂間貓仔被阿紅推撞。

昨天（22日）貓仔在社交平台貼出當天採訪片段，並撰長文憶追訪感受，當天貓仔身穿露膊裝追訪，同樣惹網民熱話，她寫道：「謝謝大家所提出的衣着建議！相信熟悉我的朋友們，都會知道我會為不同拍攝，而調節穿着服飾...原定只預計借用某個典雅的室內場地拍攝，與受害人太太進行面談訪問，因此衣服也選了偏靜態與場景相襯。加上當天外頭下着黃雨，所以由平常的波鞋改了穿水鞋。

訪問過後，聊談間受害人太太得知，我們的男同事於放蛇期間，亦慘遭到類似經歷。因而決定挺身而出，陪同我們一起去找『紅醫師』直接上門對質。所以我的衣着沒有為來得及調節，能被大家的留意和提醒，實在太感激了，對於防守工方便我可是有不少心得，也不會輕易蝕底給觀眾。」

另外，《東張》安排男工作人員「放蛇」，揭開這位「紅醫師」治療男病人過程。貓仔寫道：「放蛇的男同事就慘了，在無預兆之下，被『紅醫師』突然拉下褲頭，被看光光外，還被摸了，（事前不論是預約訊息間、開始治療前、進行治療期間，二人並沒有任何性暗示...）會遭到非禮的不只有女士！一想到同事要面對這種陰霾，除了英勇與不幸，我都不知道說什麼好了。」

此外，採訪當天貓仔被阿紅推撞，她事後報平安稱人沒事：「在升降機門外，我嘗試阻礙𨋢門關上。沒想到她的力量很大，直接拉扯我的左手。我情急下，連左腳都用上了，結果她另外的手一推，我就整個人失平衡被撞進升降機內。雖然升降機的廂壁也被撞得震動了，但我人無事。

害大家擔心了，只能說：我們的幕後拍攝團隊非常有默契，而且有歷練！『個人安全』在衝擊拍攝中，絕對是我個人最後才擔心的元素！」

（即時娛樂）