Alina指男友Stanley收成期 George擔心忘詞 無意騷肌 (20:30)

Alina也認為男友正在行運，又指現在是他的收成期。（劉永銳攝/Ig圖片）

組合P1X3L成員歐鎮灝（George）與邱士縉（Stanley）女友李炘頤（Alina），今天（23日）出席「STEM獎勵計劃2024」啟動禮。

Alina母親節期間陪媽咪外遊兩星期剛返港，錯過MIRROR巡唱最後一站澳門演出。她解釋因為早已約定媽咪旅行，料不到撞正MIRROR演唱會尾站，有指她已約滿ViuTV，Alina表示尚有一段時間，感謝公司給予自由度讓她多方面發展。

談到Stanley日前跟樂壇天后Rihanna合照，他感到興奮，並在hashtag寫道：「阿媽我應該入緊運。」Alina也感羨慕，並替男友開心，認同Stanley行運中，她說：「他之前好努力工作，現在是收成期。今次活動邀請都是早1至2星期前才收到，我無緣，不過即使去不到，也有提Stanley記得要自拍。（恨有機會跟Rihanna合作？）「當然想，如果能見到她，簡直是人生壯舉。」

George正為5月31日在Star Hall舉行的《PIX3L !OMG LIVE 2024》綵排，他心情不算太緊張，只擔心記歌詞，他說：「練歌跳舞不算辛苦，但為免太依賴，所以不設提詞機，要盡量背歌詞記入腦。屆時家人、中學同學、朋友都來撐場，不想令大家失望，盡力排練中」。他笑言P1X3L沒計劃在演唱會騷肌，但George羨慕大表哥擁有健碩身形，更視他為目標，希望努力操弗，下次開騷才考慮展示成果。

（即時娛樂）