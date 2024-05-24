香港婚後事｜李丞責拋愛情哲理 爆老婆劉倩婷管財政大權 (12:31)

《香港婚後事》今晚（24日）播映最後一集，節目主持為陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇，嘉賓是羅子溢和李丞責師傅。

丞丞師傅除了是玄學大師，原來還是愛情專家！諾懿問他識女仔時會否先算八字，丞丞師傅笑言：「算乜鬼啫？你同人哋熟，先會畀出生日期你，你仲爭個時間，要估晒12個時辰？」丞丞師傅認為緣分天注定，婚姻要努力經營，並大拋愛情哲理：「（戀愛）過程係一個人嘅修練同成長，你唔可以跳過成長，我覺得得失唔重要，最終你會知道自己要乜嘢、得到乜嘢，同埋要珍惜啲乜嘢。」

Yoyo問師傅如何經營與太太婚姻？他說：「每日你都要當第一次約會佢一樣，你認為佢每日都飲檸檬茶嘅，你唔好習慣倒杯檸檬茶畀佢，就當完咗件事，或者佢唔夠瞓要飲咖啡呢？如果你老婆有一日鬧你，你要值得開心，因為佢仲會為你而䒐。」諾懿聞言笑說：「咁佢（指太太）好愛我，佢日日都䒐我！」

談到與太太劉倩婷相處，丞丞師傅爆太太掌管家中財政大權：「我從來唔理銀行戶口有幾多錢，亦都唔會理老婆點使錢，因為我要相信對方點處理，佢方法可能唔係最好，但係一定會比我好，因為我冇時間處理咁多嘢，有人幫我解決晒問題就好開心，但呢啲我唔會同老婆講，因為驚佢會得戚！」

講到2人年齡相差10多年，丞丞師傅說：「我可能真係會走先，我走先係帶畀佢好多痛苦，所以我要喺呢段時間，首先補償佢呢個痛苦。」丞丞師傅又教大家睇相看性格，他說眼大者通常感情用事，眼細者則比較理性，眼睛不大不細者，則是理智和感性兼備，師傅還會教大家如何憑眉毛一眼看出對方是否「花心蘿蔔」。

（即時娛樂）