神耆小子｜吳子冲半裸爬窗走佬 做「除衫擔當」冇啖好食　 (13:03)

無綫劇《神耆小子》昨晚（23日）播出一集，其中一個焦點，非飾演Jack的吳子冲莫屬。劇情講到小鮮肉Jack在打風期間上玫瑰（樊亦敏飾）屋企陪她，此時大海突然回家，嚇到Jack爬窗落荒而逃。半裸上陣拍攝這場走佬戲的子冲，除了爆肌身材吸睛，狼狽走佬的樣子亦搞笑。

講到爬窗走佬戲，子冲透露前後拍了4天，他說：「拍嘅時候係夏天，拍外景淋雨戲冇問題，但拍廠嘅時候就好凍，一邊淋水再加冷氣，雖然同事準備咗大量毛巾保暖，但我唔想拍每個shot都要抹身，又要淋番濕個身咁多步驟麻煩到同事，情願Cut機後原地跳做運動保暖。」子冲指動作戲不算太難，只是基本攀爬動作，又謂難忘幕後同事的「特別」照顧：「拍外景嘅時候，幕後同事玩水玩得好開心，為咗想我演繹出難堪嘅感覺，佢哋keep住射我塊面，佢哋見我愈難堪，佢哋就愈開心，因為中咗！」

身為劇中「除衫擔當」的子冲， 笑言角色最大難度就是保持身形：「除咗要除衫，角色設定上都係高大有肌肉陽光男孩，但冇乜時間做準備，我咩招都攞晒出嚟，揀咗『168斷食』再加高蛋白質Diet，再日日做Gym！」

提到與樊亦敏有不少對手戲，子冲笑言：「好似多咗個家姐咁，佢好照顧我，除咗成日請食宵夜外，仲成日同我研究劇本。雖然今次係第一次同佢合作，但覺得佢係溫文爾雅、好識得照顧人嘅好前輩！」

（即時娛樂）