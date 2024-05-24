繼承者｜豪門少奶連環「激戰」 陳靜摑完余安安再潑果汁 (14:55)

《家族榮耀之繼承者》昨晚（23日）一集有兩大重要劇情，丘氏集團因慘遇債券風暴、遭銀行扣住大筆借款，丘守義（羅嘉良飾）及智斌（羅子溢飾）需在極短時間內籌集70億，作為新加坡賭場第二期保證金，眾人傾盡資產仍尚欠30億現金，最終丘皓兒（佘詩曼飾）出手解決問題。

另邊廂，一直遭好友Apple（劉芷希飾）以過去黑歷史勒索鉅款的丘家大少奶Niki（陳靜Dada飾），昨晚再遭Apple勒索500萬，由於Niki不願妥協，Apple轉為向Niki死對頭、丘家二少奶戴綺婷（余安安飾）埋手。

最終Apple離奇墮樓身亡，Niki及綺婷均現身案發現場，分別接受劉Sir（劉浩龍飾）調查，綺婷席間更向劉Sir講明Niki相當大嫌疑。今晚（24日）播出第10集，Niki因綺婷報串被帶回警署問話，回家後2人爆衝突，Niki不但怒摑綺婷，更當眾向「死唔認錯」的綺婷潑果汁。

談到與安安姐「激戰」連場，Dada坦言緊張：「擔心影響到對手，但安安姐好專業，我哋事前有充足溝通，佢同我分享咗好多經驗，同埋叫我要放心，話最緊要出嚟效果好。」

昨晚另一吸睛位，落在Apple身上，由於Apple不但貪得無厭、還經常以過去曾幫過Niki渡過難關為由，一而再、再而三「道德勒索」Niki，昨晚更變本加厲向二少奶埋手，企圖食盡兩家茶禮。在本周佔戲頗重的Apple，由馬來西亞籍女演員、主持兼模特兒劉芷希（Kimmy）飾演。

近年已返回馬拉的Kimmy，問到接演《繼承者》原因，Kimmy透露由於曾在香港發展演藝事業，碰巧劇集在馬來西亞取景拍攝，對她來說別具意義。她指由於返回馬來西亞後對演藝事業發展感迷失，一度因情緒問題而增磅不少，故對於要與體態甚弗的Dada演對手戲倍感壓力。

（即時娛樂）