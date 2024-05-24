在絕版前放浪一次｜練美娟澳洲之旅獻出多個第一次 獲Chris讚勇敢 (16:56)

由練美娟和梁彥宗主持的《在絕版前放浪一次》。今晚（24日）播放最後一集。（大會提供）

ViuTV節目《在絕版前放浪一次》由練美娟（娟姐）和梁彥宗（Chris）主持。今晚（24日）播放最後一集，娟姐和Chris去到澳洲聖誕島，尋找紅蟹蹤跡。

每年當地雨季，數以千萬計紅蟹會由內陸高山，遷徙到海邊產卵，是全球獨有的現象。可是團隊到埗聖誕島時，仍未正值雨季，道路上未出現「紅蟹海」現象。娟姐在澳洲之旅奉獻出多個第一次，包括零距離接觸自己最害怕的爬蟲類動物、不懂得游泳卻在大海中浮潛。

娟姐曾跟公司說過，就算有薪酬她都不會拍攝任何夜探或靈異節目，然而娟姐跟隨Chris去了即興生態夜探。團隊駕車離開大路，在伸手不見五指的黑夜下周圍探索，尋找紅蟹的腳印。

Chris問娟姐今次是否有點「過分」探險，並藉此測試娟姐底線。娟姐回應Chris今次跟他拍攝，自己對嘗試新事物的容忍度很高。她說：「首先我哋成隊Crew都無人去過嗰個地方，無人知，我問乜，都無人確實答到我，而我只係著住對拖鞋。」

團隊得到當地人指點，於是在第2天早上到另一個地方，終於見到大量紅蟹在道路上橫行。兩人急不及待下車觀察紅蟹步伐，雖然數量不及預期，但仍算完成目標。

旅程來到終點，整個拍攝過程近40日，2位主持經歷很多難忘體驗，旅程完結時難免感觸。娟姐在鏡頭前展現溫柔一面，更因為突破自己曾一度落淚，Chris讚她勇敢：「佢勇敢程度係去到硬食，有時佢講咗佢唔得，但去到嘅時候都會勇敢嘗試，我諗呢個Trip佢獻上咗好多嘅第一次。」

（即時娛樂）