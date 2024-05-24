林奕匡被「漆蛋」扔至全身瘀傷 姜大衛首次參演MV (17:08)

林奕匡新歌MV邀來姜大衛和小演員何珀廉演出，而Phil本人「瞓身」演出 ，被「漆蛋」扔至渾身瘀傷 。（大會提供）

唱作男歌手林奕匡（Phil）推出新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》，歌曲由Phil作曲，黃偉文（Wyman）填詞，今次是Phil出道以來，首次獨唱Wyman作品。

Wyman為Phil填詞，首先想到的是他的「唱作人」身分。在歌詞中用上「波希米亞」這具自由創作意義的思想作主軸，透過Phil的歌聲，唱出於創作漸被輕視時代下，於不同產業下堅持固我、默默耕耘的一眾「創作者」心聲。

Phil提到錄音之初，Wyman為他提供感情投射入口：「啱啱收到份歌詞，Wyman就話：『阿Phil你幻想如果呢個世界無咗音樂會點』去唱呢隻歌。」令Phil馬上投入歌詞世界。

團隊為拍攝新歌MV亦費盡心思，請來金像獎最佳男配角姜大衛（John哥）以及小演員何珀廉參演，分別演Phil的老年與少年時期。從影多年的John哥透露，今次是他生涯當中首個MV，更分享拍攝MV與拍電影及電視劇分別。Phil亦因John哥的專業而讚歎：「John哥拍攝時會睇住我點拎起本書、手點擺，跟到一模一樣！」

拍攝期間，Phil與John哥分享現今年輕人用語，稱為了「自肥」而邀請對方擔演MV男主角；John哥亦學以致用，說自己拍攝MV時要裝作「很Emo」；至於何珀廉對於參與 Phil的MV拍攝感興奮，交談過程中得知原來父親都是Phil歌迷。

Phil在MV中除了與2位演員「對戲」外，更要受「皮肉之苦」。在MV其中一幕，為形象化展現人生中遇到衝擊與考驗，僅穿一件低胸白衫的Phil，要被其他演員接連不斷地投擲「漆蛋」。

當時弄得滿身油漆外，Phil拍攝完後，發現自己被扔至瘀傷，但Phil坦言痛楚並非最大困難：「百隻蛋飛埋嚟，一定會想閃避，但盡量都保持『Poker Face』，真係有啲難度。」

（即時娛樂）