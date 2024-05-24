周禮茂爆《男人最痛》攞最佳歌詞獎 許志安多謝林振強 (19:14)

《新城唱好海洋公園音樂會 周禮茂作品展》將於6月8日晚假海洋公園怡慶坊舉行，門票早已售罄。

距離開騷尚餘兩星期，周禮茂（Thomas）接受新城知訊台黎莉主持的《搵黎搞村》「好友音樂感」環節訪問，適逢後天（26日）是Thomas生日，黎莉準備蛋糕提早慶祝，而新城廣播總經理（節目規劃及頻道運作）朱子昭、新城廣播知訊台台長程凱欣，專程到直播室向Thomas送祝福。

Thomas創作逾700首作品，黎莉問他是否會追求獎項？Thomas笑言:「我又未至於會追求獎項，但順便畀我又唔介意。」他大爆昔日獲獎難忘事，Thomas稱：「當年我憑許志安《男人最痛》攞『最佳中文（流行）歌詞獎』，呢首歌係我非常滿意，同用咗好多心血、眼淚寫嘅作品，當時大會安排最尾頒呢個獎，主唱嘅安仔都有被請上台，佢致詞時話多謝林振強，當時我唔係真係好嬲，只係覺得好笑，後尾安仔都知，嗰刻喺現場好尷尬。」

在Thomas眾多作品中，有多首歌是他的「禁歌」，每次聽到必定掀動情緒，張智霖的《祝君好》便是其中一首，Thomas表示：「我每次一聽到就會觸動自己神經，或者會唔覺意流眼淚，都係關於過去一啲感情事。」

Thomas透露郭富城推出《狂野之城》時，剛巧陳百強離世，Thomas說：「本來郭富城Book咗場想舉行迷你演唱會，但因為陳百強走咗，我同小美講想做件事懷念陳百強，佢話『好呀，你哋做啦』，佢好體諒。」

（即時娛樂）