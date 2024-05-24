媚姨酒後勁忘我 偷吻小鮮肉 保錡自封「九龍灣神槍手」 (19:56)

ViuTV全新節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》，將於下周一（27日）首播，節目逢星期一至五晚上11時播放，節目由ERROR成員吳保錡、鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）擔任主持。

新一輯繼續秉承《Auntie妳好》精神，保錡、冰姐、媚姨這個跨世代組合，去到東南亞體驗各樣新奇好食、好玩又刺激挑戰。節目組在旅程開始前，給予3位主持各人一張免死金牌，以迴避一次不想面對的挑戰。

保錡、冰姐和媚姨到泰國曼谷吃喝玩樂，第一站，3位主持去到當地射擊場，體驗射擊樂趣，順便測試眼界。媚姨率先試射，五發子彈全部命中槍靶，獲教練讚賞。之後輪到冰姐上陣，第一發子彈殼回彈擊中她的額頭，嚇得她馬上問工作人員額頭有沒有多了一個洞。到保錡試射時，子彈全部命中槍靶正中央，他得意忘形稱自己是「九龍灣神槍手」。

及後3位主持到猛男餐廳，目的是體驗曼谷夜生活，藉此機會與各式「小鮮肉」戲水。當「小鮮肉」登場時，媚姨大開眼界：「眼都花呀，咁多靚仔。」她不忘拿電話拍照。一班爆肌猛男在舞池中央，邀請在場女士拍照和公主抱，保錡形容他們就像是魚池中的錦鯉，看到哪裏有小費，就游到哪裏。

兩位Auntie被眾猛男邀請公主抱，媚姨最初耍手擰頭說不，但最終抵抗不到誘惑，她喝過幾杯酒後漸有醉意，進入忘我狀態、手舞足蹈，更向猛男們擺出心心手勢。一個「小鮮肉」突然走近並邀請媚姨Encore，媚姨在猛男公主抱她之際，竟然偷吻該猛男。整晚媚姨不停給小費，更口出狂言說：「 我覺得佢哋著得有啲密實，我好似返咗去20歲，除咗抱，我仲想有下一步呀！」

（即時娛樂）