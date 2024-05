「最美麗港姐」朱玲玲與前夫霍震霆所生的3個兒子,大仔霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶2012年結婚並育有3個小朋友;二仔霍啟山至今仍然單身,為城中筍盤;36歲的細仔霍啟仁(Jeremy)一向低調,平日甚少公開露面,社交平台亦少有個人照片。不過,霍啟仁日前(23日)在Ig高調宣布已向拍拖5年的泰國女友求婚成功。霍啟仁在Ig公開他在艇上單膝下跪向女友求婚的照片及留言︰「Life's more fun with you in it everyday. #congratulationsjeremy」

(即時娛樂)