柳應廷羨慕邱士縉與Rihanna合照︰有少少肌肉就事業起飛 (14:19)

柳應廷（Jer）、張天賦（MC）、陳蕾、洪嘉豪、Dear Jane等將合作演出音樂會，Jer與MC的聯乘演出將於8月打頭陣舉行。Jer昨晚（24日）在記者會上笑言驚訝現場只有他一個非華納歌手，又說再跟MC合作十分興奮，相信兩人可擦出火花。他說︰「我們私下傾過，今次不想只獨立唱自己的歌，可能會互唱對方的歌。至於跳舞，大家都像很期待似的，如稍後開完會還是覺得跳舞精彩，就加入跳舞部分。」Jer被問到選擇跳舞還是除衫騷肌，MC聞言即讚他手臂肌肉結實，看得出有操練過，惟Jer拒絕在音樂會上騷肌。

Jer表示MIRROR的巡迴演唱會令他在舞台演出上成長了不少，現在完成巡唱可集中火力繼續製作個人音樂，新歌將於月尾推出。隊友邱士縉（Stanley）早前獲邀出席美國樂壇天后Rihanna在上海舉行的品牌活動，兩人更在活動上合照，Jer十分羨慕，他被問到可覺得Stanley事業起飛時笑道︰「起飛！一有少少肌肉就會起飛！所以大家現在也努力操練肌肉。」

MC否認被指曾遭公司「雪藏」的傳言，強調之後還有很多音樂會演出，下月更首次返廣州跟內地歌迷見面。他表示近日幾乎天天跟公司開會，沒機會飛外地旅行。談到早前有歌手的內地演唱會被臨時取消，MC稱只要做好本分，開騷方面由公司處理。

陳蕾、洪嘉豪將與一位神秘歌手合作開騷。洪嘉豪直言很想唱陳蕾的歌，但怕自己未夠實力。陳蕾笑問︰「我覺得你很有實力，難道你以為自己是偶像派？」陳蕾透露與他們一同開騷的歌手十分靚仔︰「他顏值高、零死角，但說話方式跟洪嘉豪一樣，令人摸不着頭腦﹗」洪嘉豪自言跟這位神秘歌手十分老友，兩人曾合作拍電影，拒絕透露那人是否魏浚笙。他被問到可需要曬黑配合對方在台上除衫騷肌時說︰「我在演唱會上露腰已是極限﹗我不明白他曬黑了為何要除衫，才問一問他。跟他一同演出，我也會保養一下皮膚及要看看怎樣加增高鞋墊。」

（即時娛樂）