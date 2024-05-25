陳奕迅開第100場《Fear and Dreams》個唱激動落淚 (14:56)

陳奕迅向團隊成員送上利市、演唱會紀念外套及T恤，他還在衣服上寫上各人的名字，作為眾人合作了100場的禮物。（大會提供）

陳奕迅（Eason）昨晚（24日）在杭州舉行第100場《Fear and Dreams 演唱會》，當地為慶祝他的巡唱踏入第100場，於錢塘江邊36棟大廈上上演巨型海報燈光騷，令到埗後在船上欣賞夜景的Eason十分驚喜。Eason亦向團隊成員送上利市、演唱會紀念外套及T恤，他還在衣服上寫上各人的名字，作為眾人合作了100場的禮物。

眾人下午綵排時在台上大合照及切蛋糕慶祝，Eason看着熒幕播出過去100場巡唱的花絮片段時感動地說︰「好彩有人發明咗錄影機，拍咗落嚟。我真係好開心，大家好勁，每個人嘅崗位都好重要，呢個演出無咗任何一個人都唔會成事！我要讚吓大家，你哋每一個喺我心目中都好緊要，感激大家為呢個騷付出，喺我無力時，我會諗起，咁多人喺後面為我同心合力做好呢個騷，你哋一個眼神，拍一拍我膊頭，我都好感激，好多謝，令我變番有力。」

Eason稱看完這100場的花絮短片十分感動，回想過去這段巡唱的日子最怕病倒。他說︰「最驚係喺澳門站，我病咗，覺得聲帶有事，個騷要延期。做完新加坡站中咗Covid-19都冇喺澳門站咁驚。去台北演出時，因為太緊張而胃痛咗一星期。台北站每一場都好夢幻、好美滿同開心；北美之行都好夢幻，因為第一次6場騷都喺籃球場唱。因為要搬運舞台等時間關係，我留咗喺美加一段長日子，好似去旅行咁，可以放鬆休息吓，又可以見番好多好耐冇見嘅老朋友，好夢幻同開心。其實唔係淨係台北、美加，每個地方都畀咗好多難忘回憶我，依家諗番真係數唔晒。」不少香港歌迷希望他可再返香港開騷，Eason說︰「一定有機會，我大部分時間都喺香港，你哋畀我出去闖闖先﹗我今年同明年會一直巡演，仲有好多地方未去。」

Eason晚上演出，在台上唱至歌曲《任我行》時激動落淚。他直言︰「你哋話要慶祝第100場，我仲諗有咩特別，唔係每日都一樣？原來！真係唔一樣！觀眾又熱情，每個人畀我嘅力量都唔一樣，好榮幸同你哋一齊度過第100場！」

（即時娛樂）