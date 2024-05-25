福祿壽訓練學院｜阮兆祥王祖藍派學員鬥扮郭富城 (16:32)

「Professor Fuk」阮兆祥、「Professor Sau」李思捷、「Professor Luk」王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》明晚（26日）播出第7集，3隊繼續接受第3輪訓練「生死對決」的第二回合「１對１扮嘢對決」。3組輪流自行挑選一名藝人作為扮嘢主題，然後向指定組別下戰書進行對戰。這回合繼續保留導師或學員助演部分，負責評分的是現場觀眾及專業評審伍仲衡。上集大勝的王祖藍於節目開始時被阮兆祥窒︰「我睇你好得幾耐﹗」王祖藍自嘲︰「贏分數失民心﹗化妝姐姐都認為我贏得冇道理﹗」

第二回合由Team Fuk先行自定「扮嘢對象」，阮兆祥派出有20年扮演郭富城經驗的彭建豪出戰，對賽零郭富城模仿經驗的Team Luk。彭建豪轉型挑戰深情慢歌《我為何讓你走》，順道獻給3位陪伴了自己20年的拍檔—嘉傑（黎明模仿者）、楊彥偉（張學友模仿者）及梁德華（劉德華模仿者）。彭建豪感性地說：「以前我哋係4個人一齊去內地好多電視台錄節目，可能大家都有一定年紀，有自己各自嘅家庭同工作，依家我自己一個人嚟TVB，心裏面好感觸。希望大家會記住我個名，我係歌手彭建豪。」

伍仲衡對彭建豪表演亦讚不絕口：「我喺電視睇完你，就好想睇呢個節目，你比郭富城更加郭富城，我相信得一個人可以PK到你，就係郭富城。」李思捷力撐彭建豪：「可能有人話：『唓，佢扮咗20年啦，扮嚟扮去郭富城。』扮得似就係扮得似，你扮嚟睇吓吖，你係最似嗰個。」

王祖藍派出外形及聲線均與郭富城爭一截的吳兆麟（Alan）應戰，而Alan唯一有信心模仿到郭富城的就是自己的髮型。經過王祖藍連日來用心調教，逐個動作細節執到足，Alan跟足郭富城《第四晚心情》經典裝束出場，大曬胸肌及腹肌，演出令全場尖叫。伍仲衡讚不絕口：「你真係跳得好好，你嗰幾吓好似想人塞錢落你條褲咁，郭富城唔會咁。如果你能夠再收番少少就係舞台王者。」

（即時娛樂）