郭思琳不滿被封「數臭老公KOL」 強調早標明非鬧吳浩康 (17:08)

吳浩康（Deep）前年3月與郭思琳結婚，兒子吳尚恩（撐撐）同年9月出世，一家三口生活幸福。不過，兩人去年曾傳婚變，郭思琳在社交網鬧爆丈夫，更自爆已分房睡一年。郭思琳後來接受傳媒訪問時否認離家出走，強調與Deep的婚姻沒問題。Deep自娶妻生子後努力掙錢，建立了好男人形象。兩公婆上月撇下兒子飛到布吉度假，享受二人世界，十分恩愛。

豈料，郭思琳日前突然於社交網公開手腕有瘀傷的照片及留言︰「紀錄一下，呢兩年半不斷重複提醒，然後又係繼續ignore，無限輪迴，最後終於忍無可忍嬲到要打嘢發洩。我知整傷自己都無補於事，但我真係好嬲，除咗大嗌同打嘢發洩，我真係唔知仲可以點做…為咗我個仔同娜姐（愛犬），我已經唔介意做衰人。」

雖然郭思琳已在文中寫明「我一直都唔係講緊我老公，唔好又屈我講緊佢然後網上公審我。如果你哋唔知人哋經歷緊啲咩，建議你哋收聲」，惟仍被指她是鬧老公阿Deep，更惹起家暴疑雲。郭思琳為此在Ig限時動態嬲爆出Post說︰「想點啊？標題黨！講明我自己打嘢發洩都惹到家暴疑雲？冇指名道姓，又可以賴我話緊老公，然後又出單新聞話我數臭老公！再幫人整個朵咩『數臭老公KOL』？ ！乜咁樣做新聞咩？有冇職業操守㗎 ？」

（即時娛樂）