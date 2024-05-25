80歲葉振棠患眼疾近70年 只餘一成視力 未怨天尤人 (17:38)

現年80歲的殿堂級歌手葉振棠（棠哥），將於下月23日舉行其首個紅館騷《葉振棠80告別樂壇演唱會》。他近日接受商台《星光背後》訪問時，除了透露曾申請8次紅館檔期不獲批，更坦言眼疾影響了其大半生，以及曾赴加國遍尋名醫無效亦不曾心灰的心路歷程。

棠哥在澳門出生，患上眼疾近70年，現時只餘下正常人一成視力。他回憶讀小四時患上眼疾的原因︰「當年因為媽咪冇依家呢代媽咪咁醒，以為細路仔發燒好閒，唔知我嗰次發燒係大病，原來係傷寒同猩紅熱兩種大病一齊夾擊，發覺得遲就燒壞咗啲神經。小四嗰陣病，瞓咗兩個月病牀再返學，慢慢睇黑板開始矇，到小六以為係近視，但配眼鏡都唔得，最後睇眼科，醫生話我視覺神經細胞因為發高燒壞死咗。年輕時，視力唔係依家咁差，讀中學仲睇到金庸武俠小說，但依家就一定要靠放大鏡先睇到！」隨着年紀漸大，棠哥視力不斷轉差：「依家我去做檢查，驗眼師話我視力得番正常人十分之一，不過我習慣咗！」

棠哥在1980年代成名後，曾遍尋名醫希望把眼晴問題醫好。他更一度遠赴加拿大求醫︰「嗰時搵到錢到加拿大登台，喺當地睇過幾個眼科醫生，佢地都話無辦法，話我視覺神經細胞已經死咗，唔會再生，冇得搞。我曾擔心連僅餘視力都冇埋，但都冇辦法，都要努力活下去。我依家盡量唔睇書，盡量唔好睇太嘥神嘅嘢。」

面對眼疾近70年，棠哥從沒怨天尤人︰「我都冇怨過我媽咪，其實係唔關佢事，呢個可能係命運！」他透露早在讀書時期已很喜歡唱歌，中學時曾與同學組成樂團，負責彈低音結他。棠哥回憶當初從澳門來港時沒想過要唱歌，只想找一份寫字樓工作。他說︰「不過，我因為視力唔好，好多嘢都做唔到。我仲試過考警察，但都過唔到視力嗰關。出道近60年，我最大收穫係有一班樂迷同好友一直支持自己。」

（即時娛樂）