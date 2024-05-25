陳奕迅因病取消兩場杭州演唱會 哭說：今次我笑不出來 (21:55)

陳奕迅（Eason）在杭州奧體中心舉行《Fear and Dreams 》演唱會，昨晚開心慶祝踏入第100 場，今晚原本是第101場演出，他生病了，無奈要取消今晚與明晚的演出，他傷心哭了！今晚7時許，體育館內坐滿觀眾滿心歡喜的等著欣賞第101場演出，但大家迎來的是一個穿著便服，由大會主辦陪同下，站出舞台的Eason。他站出台已經忍不住抹眼睙，紅著眼聲音沙啞的跟大家鞠躬道歉，指自己生病了，經醫生勸喻之下，一定要休息，無奈宣布演出取消。演唱會將延期到星期一（5月27日）、二（5月28日）補場，觀眾可以選擇退票，或持原票入座，而外地來的歌迷產生的費用，將由主辦方承擔。現場不少歌迷也陪著落淚，有的大叫沒關係好好休息，加油，大部份歌迷均表示不會退票，希望等到他康復。

Eason台上說：「 大家好，昨天完成了第一百場的演出，今天起來的時候，我本來是帶著很興奮的心情去跟你們度過這個周末，但是我很抱歉，要讓你們失望了。

今天下午四時，我就如常的跟樂隊和舞蹈員綵排，綵排後發現身體出現了一些狀況，後來愈來愈嚴重，到下午六時，我就感覺到身體的問題令我今天不能演出。我也很想做到歌詞裏面說的：『‘That’s just life 笑對現實的無奈』但現實是我做不到，至少這一刻我做不到。可能我平常都經常開玩笑，可是這次我卻笑不出來，但這次真的不是開玩笑，是確實的無奈。不幸的事情是會發生的，我必須分享這個壞消息。我很想跟你們度過這三小時的時光，但醫生的建議是，我的聲帶必須要休息。今天和明天的門票暫定會延期至星期一及星期二，具體的事務主辦方上海聖峰演藝文化會詳細公布。再一次，我真誠的跟大家說一聲抱歉。」

（即時娛樂）