區瑞強演唱會「強強聯手」 宣布抱孫做爺爺 (00:56)

區瑞強（ALBERT）周五（24日）在伊利沙伯體育館舉行首場《區瑞強開心樂悠悠演唱會2024》，細仔區昕進與《中年好聲音》吳大強（Bill哥哥）任嘉賓，全場爆滿，圈中好友樂易玲、龔嘉欣、譚凱琪、譚玉瑛、李有毅、陳圖安等到場支持。

ALBERT說：「今次演唱會以半慈善形式舉行，推出優惠票價，希望讓更多喜歡音樂但經濟上有困難嘅朋友可以入場一齊享受，亦非常感謝Bill哥哥答應做賓嘉，我一直都好欣賞佢，尤其係唱英文歌非常了得，原來佢玩樂器都有一手，今次仲身穿蘇格蘭裙吹口琴，台上即時換衫，令演唱會增添唔少色彩。」吳大強表示興奮：「對於今次演唱會我都期待已久，今次玩啲新意思，台上換衫是破天荒，剛剛我其實專登換慢啲，考下ALBERT口才同急才，果然難佢唔到！」

ALBERT在台上報喜榮升爺爺，大仔成為父親了，他說：「唱到《漁火閃閃》一曲時，回想起大兒子兩歲時曾經錄過這首歌，那時候我初為人父，到現在大兒子也成為人父，感覺很奇妙。我平時好少講自己家庭事，不過今次特別感觸，亦好想將呢份喜悅帶給大家。」ALBERT預告今年11月再次舉行演唱會，到時希望可再次邀請吳大強擔任嘉賓。吳大強表示歡迎及感謝，希望二人能再次「強強聯手」。

（即時娛樂）