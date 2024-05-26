康城影展閉幕｜《Anora》導演致敬性工作者 奪最高榮譽金棕櫚獎 (08:57)

第 77 屆康城影展香港時間今日凌晨舉行閉幕禮，《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝克（ Sean Baker ）第三度入圍，並憑 《 Anora 》 從《星戰》佐治魯卡斯（ George Lucas ）手上捧走最高榮譽金棕櫚獎。 《 Anora 》 講述《從前，有個荷里活》美琪麥迪遜（ Mikey Madison ）扮演的脫衣舞孃 Ani ，由於通曉俄語，於是被委派招待俄羅斯客人，因而認識了富家子 Vanya ，兩人相戀並決定結婚， Vanya 的父母卻飛到紐約阻止Ani像灰姑娘般的婚姻。

辛貝加是自 2011 年 泰倫斯馬力克（ Terence Malick ） 《生命樹》 後，再由美國導演拿下金棕櫚殊榮。辛貝加致辭時把獎項獻給過去、現在及未來的所有性工作者，又指到戲院欣賞電影是最好的共同體驗之一。

另外，《惡與他們的距離》伊朗異見導演拉穌羅夫（ Mohammad Rasoulof ） 憑新作《神聖無花果的種子》（暫譯， The Seed of the Sacred Fig ） 入圍主競賽單元，但康城影展公布該片參展後，拉穌羅夫被法院以「串謀危害國家安全」等罪判囚 8 年，他隨即決定逃亡出國，獲德國收留及協助安排到康城，結果獲頒評審團特別獎，全場起立鼓掌致敬。《神》片片長近 3 小時，在康城首映後已獲全場如雷掌聲 12 分鐘，故事講述檢察官的家庭生活，因 2022 至 23 年撼動伊朗的「女性、生命、自由」（ Women, Life, Freedom ）抗議運動而分崩離析。

（即時娛樂）