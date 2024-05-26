康城影展閉幕｜《Anora》導演致敬性工作者 奪最高榮譽金棕櫚獎 (08:57)

第77屆康城影展香港時間今日凌晨舉行閉幕禮，《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝克（Sean Baker）第三度入圍，並憑《Anora》從《星戰》佐治魯卡斯（George Lucas）手上捧走最高榮譽金棕櫚獎。《Anora》講述《從前，有個荷里活》美琪麥迪遜（Mikey Madison）扮演的脫衣舞孃Ani，由於通曉俄語，於是被委派招待俄羅斯客人，因而認識了富家子Vanya，兩人相戀並決定結婚，Vanya的父母卻飛到紐約阻止Ani像灰姑娘般的婚姻。
辛貝加是自2011年泰倫斯馬力克（Terence Malick）《生命樹》後，再由美國導演拿下金棕櫚殊榮。辛貝加致辭時把獎項獻給過去、現在及未來的所有性工作者，又指到戲院欣賞電影是最好的共同體驗之一。
另外，《惡與他們的距離》伊朗異見導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）憑新作《神聖無花果的種子》（暫譯，The Seed of the Sacred Fig）入圍主競賽單元，但康城影展公布該片參展後，拉穌羅夫被法院以「串謀危害國家安全」等罪判囚8年，他隨即決定逃亡出國，獲德國收留及協助安排到康城，結果獲頒評審團特別獎，全場起立鼓掌致敬。《神》片片長近3小時，在康城首映後已獲全場如雷掌聲12分鐘，故事講述檢察官的家庭生活，因2022至23年撼動伊朗的「女性、生命、自由」（Women, Life, Freedom）抗議運動而分崩離析。
（即時娛樂）