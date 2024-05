康城影展閉幕｜《Anora》導演致敬性工作者 奪最高榮譽金棕櫚獎 (08:57)

next

第 77 屆康城影展香港時間今日凌晨舉行閉幕禮,《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝克( Sean Baker )第三度入圍,並憑 《 Anora 》 從《星戰》佐治魯卡斯( George Lucas )手上捧走最高榮譽金棕櫚獎。 《 Anora 》 講述《從前,有個荷里活》美琪麥迪遜( Mikey Madison )扮演的脫衣舞孃 Ani ,由於通曉俄語,於是被委派招待俄羅斯客人,因而認識了富家子 Vanya ,兩人相戀並決定結婚, Vanya 的父母卻飛到紐約阻止Ani像灰姑娘般的婚姻。

辛貝加是自 2011 年 泰倫斯馬力克( Terence Malick ) 《生命樹》 後,再由美國導演拿下金棕櫚殊榮。辛貝加致辭時把獎項獻給過去、現在及未來的所有性工作者,又指到戲院欣賞電影是最好的共同體驗之一。

另外,《惡與他們的距離》伊朗異見導演拉穌羅夫( Mohammad Rasoulof ) 憑新作《神聖無花果的種子》(暫譯, The Seed of the Sacred Fig ) 入圍主競賽單元,但康城影展公布該片參展後,拉穌羅夫被法院以「串謀危害國家安全」等罪判囚 8 年,他隨即決定逃亡出國,獲德國收留及協助安排到康城,結果獲頒評審團特別獎,全場起立鼓掌致敬。《神》片片長近 3 小時,在康城首映後已獲全場如雷掌聲 12 分鐘,故事講述檢察官的家庭生活,因 2022 至 23 年撼動伊朗的「女性、生命、自由」( Women, Life, Freedom )抗議運動而分崩離析。

