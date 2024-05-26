芷珊約您｜陳慧琳曾肥20磅推Job唔見人 自揭曾被搶獎？ (12:46)

由黎芷珊主持的《芷珊約您》今晚（26日）播出第6集，嘉賓是陳慧琳（Kelly），芷珊除了赴廣州直擊Kelly巡迴演唱會演出，還與她深度專訪，Kelly真性情表露無遺兼絕無架子。

Kelly由去年9月起舉行世界巡迴演唱會，今年2月的廣州站，芷珊帶觀眾全程直擊巡唱演出，無論騷前的綵排情況，以至後台重地的quick change地方，製作組都記錄下來。Kelly今次巡唱要挑戰多首快歌，自認從小不善於記舞步的她，經常在家對雪櫃練舞；又指連換表演服裝都需要練近百次，可見她對每個細節都一絲不苟。

對自我要求極高的Kelly，每逢開騷前必定閉關，兩日前更封嘴養聲，務求以百分百最佳狀况演出：「我咁辛苦，就係想喺台度畀最好嘅大家，要100%做到投入先得，爭8%都唔得！」

Kelly原定計劃於2018年舉行巡唱，可惜遇上數年疫情，巡唱一度擱置，但作為天后的她未有荒廢日子，反而學唱歌增值自己。可是，疫情數年間卻是Kelly最不快樂的日子，自爆肥足近20磅不敢見人，推掉工作邀請，加上時間流逝令她感到迷惘：「我係咪就咁玩完？全世界係咪就咁玩完？一年一年咁過去，（年齡）由4字頭變5字頭，我老喇！」直到2022年香港電影金像獎頒獎禮「復出」幕前，Kelly坦言目前人生階段感到很快樂：「𠵱家做到我想做嘅野，好自然、好舒服繼續行我嘅人生。」

Kelly於2001年起，連續6年奪得亞太區最受歡迎香港女歌星獎，她直言當年樂壇爭獎氣氛激烈，並大爆有一年曾泄漏風聲指Kelly會奪獎，但最後獲獎卻是另一位女歌手：「記得有一次唔知邊個台，同唱片公司高層講係Kelly㗎喇，跟住後尾冇咗，咁梗係有人...唔知做乜啦，總之冇咗，我仲要安慰番唱片公司嘅人。」不過她認為作品在歌迷心中的反應，比獎項更重要：「最緊要每一年你有幾多隻好歌，歌迷係鍾意，你hit到幾多隻歌出來，嗰個成績反而緊要過畀個獎你。」

Kelly於2008年紅館演唱會尾場宣布婚訊，其後淡出樂壇專心相夫教子，曾憂慮結婚生子後事業大不如前：「諗住結完婚生完仔，應該冇啦，喊晒咁走㗎嘛！生完一個再一個，啲人都仲OK喎，原來觀眾接受能力咁高。」Kelly感恩歌迷多年仍不離不棄，直言歌迷開心就是動力，令她繼續唱下去。

巡唱結束後，芷珊和Kelly貼地食大牌檔，罕有談及與15歲大仔「蝦餃仔」劉昇和12歲細仔「小籠包」劉琛，在家裏的母子互動。

（即時娛樂）