王家衛執導劇集《繁花》6‧3首播 胡歌再憑出色演技封神 (16:20)

王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，6月3日於無綫翡翠台首播。《繁花》以1990年代的上海為背景，以主角寶總（胡歌飾）為中心，其身邊有玲子（馬伊琍飾）、汪小姐（唐嫣飾）及李李（辛芷蕾飾）3位紅顏知己。寶總在上海灘老法師爺叔（游本昌飾）的引路下，走入目眩神馳的金融世界。

寶總機械工人出身，與女友雪芝已到談婚論嫁地步，惟雪芝最終嫁到香港。被拋棄的寶總誓要闖出一番事業，他到上海打拼，拜爺叔為師從事炒股業務，憑有勇有謀及過人膽識搭上改革開放的順風車，搖身一變成為黃河路上最有影響力的大老闆。寶總在商場上運籌帷幄，在感情路上卻滿身情債，跟李李、玲子、汪小姐有糾纏不清的瓜葛。

玲子為黃河路上夜東京的老闆娘，為人八面玲瓏，作為寶總堅實戰友同時心繫對方。汪小姐在外貿公司從事白領工作，性格純真。她跟寶總識於微時，一直為他的事業給予支持。在公司內鬥後，她看清現實，開始為自己奮鬥拼搏。神秘女郎李李空降黃河路，開設至真園飯店。她的性格獨立自信，舉手投足充滿魅力，迷霧背後隱藏不為人知的身分，跟寶總之間分不清敵友，當中夾雜曖昧。爺叔在上海股壇無人不識，既是寶總的恩師，又是他的貴人兼軍師。憑深厚的人脈和商業經驗，爺叔成就寶總的事業。

《繁花》去年底在內地播出後，被評為「2024年必追陸劇」，引發不少熱話，各主角的身價亦水漲船高。胡歌再度被封神，甚至還出現了「胡歌爆劇玄學」的學說，其實是網民戲稱胡歌的成功是結合努力、天賦加點運氣的成就。馬伊琍自劇集播出後，人氣飆升。汪小姐的角色令唐嫣演藝事業也再度活躍起來，創下一個月狂接12個商演通告紀錄。現年90歲「爺叔」游本昌話劇演員出身，1986年演出電視劇《濟公》走紅，但為照顧病妻毅然放棄事業。事隔37年，他在《繁花》的演出令觀眾讚嘆，戲中他教導胡歌老上海生意經「派頭、噱頭、苗頭」被奉為金句。

（即時娛樂）