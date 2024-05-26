伍允龍繼續示範「寸勁」 唔怕再被挑機 獲舊愛鍾嘉欣讚做得好 (18:21)

伍允龍今天（26日）與楊盼盼為阮德鏘主持的港台《悅讀時刻II》網上講座擔任嘉賓，伍允龍表示於節目中分享練功夫、打功夫及當武術指導經驗，他說：「希望大家會覺得有趣，做武指好開心，我好鍾意設計畫面，做演員當然都開心，不過拍戲不只是崗位，做策劃設計又是另一種不同滿足，武指就如畫家，演員就是畫家支筆。」

伍允龍於電影《九龍城寨之圍城》飾演的角色「王九」爆紅大受歡迎，他直言做了多年藝人，有作品觀眾這麼接受，只可以用窩心來形容，希望可以繼續拍多些動作片給觀眾睇。

問可認為捱了多年終於出頭？他說：「慢慢都有成績，不過今次效果是很突然和很多，看來好似分別好大，做了多年有個角色被認同都好開心。」他表示後傳《終章》主要是講述城寨拆卸之後「城寨四子」的故事，有次和導演謝票時，有觀眾問導演有沒有他，他說：「導演話可以一齊玩就繼續玩，可能會有一個不同角色，但他當時這樣講，到時計劃不知會否有改變，如果再找我演出，我當然很開心。」

該片累計票房邁向8000萬，已登香港電影史華語片總票房第3位，他亦表示：「好開心！拍攝時導演和我也不敢去預算，但作為演員，已覺得我們做了很特別的東西出來，現在有這個效果，觀眾又接受和及受歡迎，很驚喜，十分感激，大家都知我出席謝票場很多次，最開心每次見到戲院都坐滿，甚至前排連自己睇戲都不會坐的位置都坐滿。」

電影公司更安排「全民寸勁日」謝票場，讓觀眾感受伍允龍寸勁真功夫，問可擔心發生之前有觀眾「挑機」事件？他說：「都ok，之前停了不是驚有人『挑機』，而是有很多演員出席謝票，沒時間做這個環節，既然今次只有我去謝票，就同觀眾玩。」

談到舊愛鍾嘉欣回港亦到戲院撐該戲，還在社交平台讚「超好超好睇！」伍允龍說：「以我所知她有看，我們周不時有聯絡，可能是過年過節。」問對方可有對他給予評價？他說：「話做得好囉！都係一兩句咁，有心啦！」

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（即時娛樂）