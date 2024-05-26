《九龍城寨》票房超越《飯戲》 陳詠燊大方賀鄭保瑞：快啲過埋億 (19:14)

陳詠燊代表《飯戲攻心》仝人，恭賀《九龍城寨之圍城》榮登香港華語電影史上總票房第3位 。（Ig圖片/資料圖片）

《九龍城寨之圍城》累計票房已破7750萬，打破《飯戲攻心》的7734萬票房，攀上香港電影史華語片總票房第3位。

《飯戲》導演陳詠燊識英雄重英雄，今天（26日）他在社交平台大方恭喜鄭保瑞導演（瑞導）：「《毒舌大狀》嘅吳導話我同『王九』伍允龍先生有啲撞樣，我覺得咁樣講對又型又勁嘅伍師傅太過不敬，小弟決定扮幾吓王九嘅笑聲，嚟證明一啲都唔似！

『Ha ha ha ha，瑞導，快啲過埋億，快啲過埋條毒舌友登頂！』希望大家繼續支持《九龍城寨》，未睇嘅快啲睇，睇咗嘅再睇，一齊再創香港電影嘅神話！小弟謹代表《飯戲》仝人，恭祝香港電影越做越有，高峰攀完再攀！好戲有好報！」

接著他在另一則帖文，以《聖鬥士星矢》分享感受：「星矢其實集集差唔多，總之就係主角要一關一關咁打上去，而每一關都有一個人喺度，大家都各有自己嘅故事，相信唔同嘅理念，但重點係，大家都知道要做到『超越』有幾難，要達到一定嘅目標有幾難，所以當發現對方嘅能力，可以做到一次又一次嘅突破，作為局中人、行家，係會感到好振奮，因為對方正在幫大家開發緊一個更大嘅宇宙，讓所有投入緊喺呢個世界嘅人，知道那個所謂嘅極限，原來可以再超越，再超越！

所以每一位戰士被人超越之後，都會送上祝福，希望佢可以爆發出更大嘅小宇宙，繼續向前跑，一關一關繼續過，成為新嘅頂尖，讓所有戰士都可以望得更高更遠！

而如果跑緊上嚟嘅戰士，係一位你識咗廿幾年，仲曾經並肩作戰嘅戰友，就更加感動。

祝鄭保瑞導演及《九龍城寨之圍城》團隊再創高峰！上呀！！！

//《飯戲攻心》仝人恭賀《九龍城寨之圍城》榮登香港華語電影史上總票房第3位 飯團一家為城寨陳洛軍送上一碗暖笠笠嘅『有福叉燒飯』，希望將福氣繼續傳承 多謝每一位入場支持香港電影嘅觀眾，有你哋大大力嘅支持，相信會為電影工作者帶嚟無限嘅力量去拍攝每一部作品 再次恭喜《九龍城寨之圍城》！好嘢～ //」

陳詠燊在hashtag還寫道：「#當大家都話今年個巿唔好嘅時候 #爆出一個新紀錄 #個意義真係好大 #大家快啲撐佢上去呀！」

（即時娛樂）