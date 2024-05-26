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何洛瑤模仿Avantgardey跳古天樂拜神舞 (20:14)

文章日期：2024年05月26日

何洛瑤（Sica）今天（26日）與P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）結伴出席品牌活動時，模仿日本人氣舞蹈女團Avantgardey跳古天樂《今期流行》的「拜神舞」，最後更做出單膝跪地動作，令Phoebus忍俊不禁。

Sica說︰「Avantgardey 7月來港表演，肥仔（梁業）曾提議大家一起跳。我的造型跟Avantgardey相似，但她們的舞技太厲害，我要時間練習。」剛過去的周五（24日）是Sica的24歲生日，她透露之前特別寫信向經理人請假，獲批去日本旅行一星期作為給自己的禮物。

（即時娛樂）

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