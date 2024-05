身在新西蘭留學的姚焯菲(Chantel)近日忙於準備考試,晚上仍到圖書館溫書。Chantel今天(26日)在社交平台分享多張照片,其中一張見一臉疲態的她做出似想掟走手中書本的動作,另一張照片中的她更流下了眼淚。不少粉絲非常擔心,紛紛留言為Chantel打氣,After Class隊友詹天文說︰「是tel女王的眼淚!加油喔﹗發洩情緒是好事不要壓抑住。U GOT THIS MY TEL﹗I've got your back﹗」

(即時娛樂)