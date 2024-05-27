泰國男神Mario Maurer鍾情港產片 朝偉星爺上身 感受香港電影情懷 (12:23)

憑泰國電影《愛在暹邏》、《初戀那件小事》等紅遍亞洲，亦曾與蔡卓妍合演電影《感動她77次》的泰國男星馬里奧毛瑞爾（Mario Maurer），早前以第17屆亞洲電影大獎青年大使身分，受邀參加頒獎典禮及拍攝旅發局宣傳片。

對港產片情有獨鍾的Mario，建議遊覽電影拍攝場地，他說:「港產片最吸引的地方，就是每部電影都有它的獨特氛圍，讓人走進一個全新世界一樣。」

Mario首站到訪戲迷最愛的紅磡寶石戲院，寶石戲院是全港碩果僅存採用人手劃位方式售票的戲院，戲院大堂牆上一幅幅傳統電影海報，以及放映院內的舊式椅子，流露7、80年代的港式情懷。

王家衛是國際知名的香港導演，Mario仰慕其作品，拍攝宣傳片時想起其經典之作《重慶森林》，Mario更「朝偉上身」，穿上電影中警察戲服，遊走中環至半山自動扶手電梯一帶。Mario說：「當我欣賞王家衛電影時，我看到了香港的生活日常，所以我很喜歡在電梯一帶搜尋有趣的小店、唐樓及理髮店。」

Mario隨後換上茶餐廳伙計的恤衫，叼著牙簽，成為《行運一條龍》中周星馳飾演的何金水，入型入格！Mario表示：「欣賞港產片，讓我可以用眼睛品嘗香港傳統美食，點心、叉燒，當然還有茶餐廳美食，有時食物背後的人與事，令我想品嘗更多！」

曾參與港產片《感動她77次》的Mario，重遊電影拍攝場地大館，眼看這座經活化後的歷史建築，Mario表示：「很喜歡它的設計與懷舊感，特別在這麼現代化的城市裏，很想之後再來遊歷。」

（即時娛樂）