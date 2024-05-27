大女貪靚仔唔投爸爸票 王祖藍笑Gabby：手指拗出唔拗入 (12:58)

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚一集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）進行第3輪訓練主題 -「生死對決」的第二回合「1對1扮嘢對決」，分別由Team Fuk的彭建豪對戰Team Luk的吳兆麟（Alan）扮演郭富城；以及Team Luk的陳柏曦對戰Team Sau的蔡景行（行仔）扮演劉德華；兩個回合分別由彭建豪及陳柏曦勝出，Alan及行仔跌入危險區。

昨晚表演共有四大亮點，第一亮點，是與彭建豪扮足20年天王的3位好拍檔：嘉傑（黎明模仿者）、楊彥偉（張學友模仿者）及梁德華（劉德華模仿者），網民認為其餘3人與本尊亦有一定相似度；第二亮點，是曬肌跳唱《第四晚心情》的Alan，Alan的火辣演出備受注意，不少網民大讚靚仔，更認為Alan值得更多機會；第三亮點，同樣發生在《第四晚心情》表演上，事緣Alan跳唱時，有網民指不太Ok他咪嘴兼播郭富城原唱墊底；豈料一切只是祖藍布局，找來隊中扮聲能力極高的湯卓堅為Alan幕後助攻代唱，結果成功出位贏正評。

第四大亮點，則是為扮演《天若有情》劉德華的陳柏曦擔任助演的麥嘉欣，被公認是「最美女學員」的嘉欣，這次以婚紗Look站台，演出期間配合劇情流淚，頗具潛質；而陳柏曦騎著電單車出場的形式亦相當有型，加上某些角度堅似華仔，難怪最終以三分險勝有「元朗劉德華」之稱的蔡景行。

昨晚一集最特別之處，祖藍太太李亞男帶同大女Gabby及細女Hayley撐爸爸場，李亞男於陳柏曦VS蔡景行完畢後，接受「扮工室助理」郭珮文（Juliana）訪問時，笑指Gabby並不支持爸爸隊伍，李亞男說：「我頭先都問個女鍾意邊個哥哥靚仔啲，佢就投咗長頭髮嗰個（蔡景行）。」

李亞男一臉尷尬及無奈，配以Gabby咬手指的「置身事外」樣，畫面爆笑，當鏡頭影著祖藍時，他先是「靜止畫面」，之後再說：「佢嘅形體動作做得好好，你有冇見到佢（Gabby）做緊手指拗出唔拗入嘅動作。」

（即時娛樂）