芷珊約您｜陳慧琳爆兩子孤寒 自嘲素顏似師奶 家中做「阿四」 (13:36)

51歲的Kelly美貌和身形似吃了防腐劑，凍齡指數爆燈！她向芷珊自嘲沒有化妝樣子似師奶，她又自認貪靚，從不素顏出街。（大會提供）

由黎芷珊主持的《芷珊約您》昨晚（26日）播出第6集的嘉賓是陳慧琳（Kelly）芷珊帶Kelly到廣州大牌檔食水蟹粥，又到清幽素食餐廳，2人盡訴心中情。

Kelly育有兩名兒子，芷珊問兒子是否她的小粉絲時，Kelly秒速回答「肯定唔係」，並自嘲在家中角色是「阿四」：「想使我做乜就做乜，要我拎嘢畀佢哋，好煩㗎，偶像媽咪？冇呢啲嘢。」

2015年紅館巡唱，Kelly帶兩名兒子上台，但當時兩子年紀還小，仍未懂事，轉眼間大仔已15歲、細仔12歲，Kelly直言大仔最近才知道自己擁有一位Superstar媽咪，並要求偶像媽咪簽名送給同學們：「佢叫我簽幾張，我話簽定一疊你返去慢慢派，話啲老師都係我Fans，佢就覺得媽咪真係得㗎喎！」

被外界公認含住金鎖匙出世的Kelly，與芷珊分享花錢價值觀的看法，她說：「唔係講到咁誇張、咁有水（錢），中上啦，自己唔係萬花筒，應使則使，要值得，唔可以亂咁揮霍。我唔鍾意over price買over price咗嘅嘢，一分錢一分貨我OK。有紀念價值，或者舞台上面嘅嘢會捨得。」

Kelly如何培育兒子金錢觀念？Kelly指兒子們從同學仔身上聽到「Actress、singer一定好有錢」，會回來問父母家境是否富裕，即使如此，兒子們「孤寒」金錢概念，為這位偶像媽媽省下不少金錢：「任何嘢只要過100元就覺得貴，佢哋好孤寒㗎！」Kelly大仔有紀律，細仔聰穎不用操心，故不擔心他們因知道家中有財力支持而變得懶散，倚靠屋企。

51歲的Kelly美貌和身形似吃了防腐劑，凍齡指數爆燈！她向芷珊自嘲沒有化妝樣子似師奶，她又自認貪靚，從不素顏出街。身形、皮膚狀態不能騙人，講到她與實際年齡不乎，Kelly認為跟睡眠質素，及情緒管理得好有關：「我覺得裏面緊要過外面，情緒要控制得好。喺呢個社會每個人都有壓力，睇你點handle。我應該係高手，因為我瞓到，瞓到覺好緊要！」

至於如何舒緩壓力，Kelly認為不要將得失看得太重要，並舉例若經常看住社交平台數字可有上升，甚至留意Haters留言，一有打擊便會「喺個天跌落嚟」：「唔使放到件事咁大，比呢個作品唔得，或呢張相冇咁多（讚好）數字，咪下一個囉，累積㗎嘛，唔係得一樣嘢。」

談到10年後的陳慧琳會是怎麼樣？Kelly表示會效法黎明坐著唱快歌，笑言年紀大有心無力；她更向10年後的陳慧琳說：「做得好呀你，因為我知道你每一日都盡力去做，一定會係非常之好！」最後，Kelly向芷珊分享一個小秘密，經常做運動鍛練身體的她，原來非常怕凍，訪問當日，現場放置4個暖爐包圍Kelly，而她身上亦有6個暖包，她笑言：「我哋喺廣州咋，搞到好似喺北京咁！」

（即時娛樂）