譚輝智開騷講愛的宣言搞喊太太 邀拉姑當FC會長被派檸檬 (14:58)

譚輝智昨晚（26日）於九展舉行一場《Fight For You演唱會》，除了父母及太太捧場外，星級粉絲狄波拉（拉姑）亦到場支持，輝智選唱不少喜歡的歌手及陪他成長的歌曲，他先以一曲《我恨我痴心》打頭陣，並表示40歲人竟可開演唱會，像夢境一樣，他又指很欣賞一位16歲出道的歌手，並說：「今（昨）晚請到佢..阿媽拉姑嚟！其實你個仔咁出色，點解會留意我呢Pat嘢？」當他唱出謝霆鋒《愛後餘生》，逗得台下拉姑又笑又眼濕濕。

表演嘉賓方面，譚輝智邀得《中年好聲音2》評判肥媽合唱《重口味》，古淖文獨唱《Stand Up》，亦安排一班「中二生」上台Cosplay，化身動漫經典人物，大唱動漫主題曲重拾童年回憶。當中以顏米羔最忙，要扮演多個動漫人物，又要穿上緊身服裝扮超人，隨後又做MC主持即場問答環節，問到拉姑會否考慮做譚輝智歌迷會會長？卻被拉姑大派檸檬，拉姑說：「我有個謝霆鋒邀請我做會長，所以多謝你們邀請，我做『阿四』得喇，因為我以前係『四嫂』，可幫佢做『阿四』。」

之後又選了譚輝智太太發問問題，聽到太太問：「死仔包！激親老婆你會點處理？」譚輝智即笑道：「佢癲咗！送首歌畀你。」隨即唱出《離家出走》，場面搞笑。

不過輝智隨後選唱《講你知》及自己的新歌《多麼感激》，感激太太為他處理一切，令太太感動得當場爆喊，而獻唱《大個女》送給子女時，自己亦忍不住流淚。尾聲他以一連串快歌兼大騷舞技，最後以《與我常在》為演唱會作結。

譚輝智受訪時對自己表現僅僅合格，體能上只僅僅應付到，更有幾首入錯歌，仍有很多進步空間。他笑言老婆平時不會叫他做「死仔包」，最多叫他「死佬」，問他又會怎樣稱呼老婆？他說：「我當然不會叫他做『死婆』，這樣叫死硬。」

問是否特地趁這個機會向太太表達愛意？他說：「都唔知有沒有第二次機會，其實唔只向我老婆，係將所有都攞出嚟講，我結婚時都冇講過咁多心底話，我平時好少喊，但唱呢首歌畀子女時，都忍唔住眼淚。」對於被拉姑請食檸檬，當面拒絕當歌迷會會長，問可有不開心？他說：「好正常，唔通唔請咩？檸檬喎！我咪唱檸檬（霆峰）嘅歌囉，好多謝佢每次嚟支持，其實我到𠵱家仲未解答到，次次都問佢我有乜嘢好，佢都唔答我，可能我個樣冇乜攻擊性。」

（即時娛樂）