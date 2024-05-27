雯雯罕有護夫 為老公Steven發聲：點解唔畀條路佢行？ (15:29)

雯雯自揭盤骨痛到發燒，而囝囝又屙又嘔。（Ig截圖）

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）不時在社交平台，發炮轟Steven廢及懶，早前放負轟對方只懂食瞓屙，她當時還怒吼：「使唔使賣身養你？」近日Steven被發現有工作，他在內地夜店酒吧演出，當時Steven邊唱歌邊向觀眾派簽名相，更有熱情男觀眾走上台贈花。

有報道封Steven做「超霉藝人」，雯雯今天（27日）在Ig限時動態為老公護航爆Seed：「每日有工作開始解決緊問題，唔通又要日日好高調出嚟話你知？」﹑「比條路人行，其實會唔會比逼死一個人更加有意義？」﹑「衰佢係衰，但佢仲肯堅持搵錢畀屋企，點解唔畀條路佢行？」﹑「其實有工作搵下錢生活，又要畀你哋寫到咁，其實你哋內心係諗咩？係咪真係全家消失，你哋呢班人就最開心？」﹑「之後我唔知，雖然係遲咗啲，但至少個仔生日，佢靠自己工作搵到錢，同到佢簡單慶祝，我已經覺得係好開始。」

雯雯之前曾多次責罵老公Steven，她再在Ig限時動態解釋：「我係成日發顛（癲）﹑成日鬧成日踏（踩），當時佢的確係廢，但佢宜家每日肯工作，仲肯生存，想從（重）新聞始，咁點解唔可以比佢行？人可以好脆弱，唔通真係要逼死？」

另外，雯雯自揭盤骨好痛，連瞓低都痛兼痛到發燒，加上囝囝又屙又嘔，要帶他看醫生，她高呼「好攞命」。

（即時娛樂）