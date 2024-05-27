單身小肥呻難找情人 盼參與LGBT活動 化解外界對同志誤解 (21:10)

談到感情狀况，小肥現時單身，因為職業與性格也很麻煩，要找情人很難。（鍾一虹攝）

小肥（徐智勇）兩場《「完全變態」演唱會2024》將於6月13、14日，假旺角麥花臣場館舉行，適逢亦是他的48歲生日，個唱主題「完全變態」象徵入行17年的小肥，由蠶蟲蛻變成蝴蝶，製作上色彩鮮艷兼花姿招展，他最近積極瘦身以及勤練歌舞，他說：「我由93kg減到80kg，目標70kg至75kg，因為演唱會分上下半場，上半場會唱一些大家熟悉的歌，下半場則會狂跳舞，不會說話，需要很大體能，當中有一隻舞更要展現身體的美態。」

小肥2021年宣布出櫃後，已再沒包袱，不再理會別人眼光，可以做自己喜歡的事，感覺自在，而且學懂愛自己多一點：「我學識Say No，要先顧好自己，不要為了幫人，搞到自己一鑊泡，最後可能幫不到別人。此外，我覺得好多事可以為自己做多步，有人說做歌手好被動？我覺得不是，好多事可以主動，沒有騷可以自己開Live，或者做街頭演出，沒有資金拍MV，用電話效果拍效果不差，自己學剪片。」

他也希望參與LGBT（同志群體總稱）活動，去支持同志，並化解外界對同志的誤解：「所有直男都覺得男同志會對他有好感，但我覺得『他不要太高估自己』，又或者有人會覺得所有男同志也很鹹濕、亂搞關係，我不希望將這些想法放在同志身上，我覺得這些需要解釋，同志忠於自己，不會影響別人，這點很重要。」

談到感情狀况，小肥現時單身，因為職業與性格也很麻煩，要找情人很難：「結識後都要磨合2﹑3年，很煩，之前台灣前度很遷就我，但也頂不住我，加上疫情要隔離，最後不歡而散，怕了，算吧！」

（即時娛樂）