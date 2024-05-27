嚴浩兩奪最佳導演 親揭做養生達人原因 (16:33)

養生達人嚴浩日前到新城廣播，接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛、何基佑及黃筠兒訪問，暢談昔日做導演及寫書分享養生經過，譚玉瑛感謝他爽快受訪，又讚他氣息好。

嚴浩是80年代初香港新浪潮電影的主力人物之一，經典名作有《似水流年》和《滾滾紅塵》，他亦憑兩片分別獲第4屆香港電影金像獎和第27屆金馬獎最佳導演。

對於入行做導演經過，嚴浩侃侃而談，他指母親在他小時候熱愛聽黑膠碟，自己亦聞歌起舞，爸爸則寫很多書，他說：「自細屋企冇電視，但有好多書，我好細個就開始寫作，好鍾意創作同表演，成日攞獎；到青少年時期，遇到一位法國新浪潮導演，學識咗好多文學作品，後來仲考入倫敦電影學院，遇到第一個行家，就係許鞍華導演，佢係我倫敦電影學校師姐。」

後來許鞍華到無綫上班，嚴浩亦跟隨對方，他說：「咁啱粵語片導演朱克想拍一部長篇電視劇《功夫熱》，佢叫我幫佢寫劇本，我諗住起碼畀我3星期去寫，佢話唔係，下個禮拜就要開拍，後尾我不斷寫，好辛苦、好大壓力，有日我行出街口，對住個月亮流眼淚，邊流眼淚邊講『天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚』，背完呢句就返去繼續寫。」

嚴浩續說：「我以為只係開始事業先係咁，點知後來我整個事業，同一生都要勞其筋骨，餓其體膚，但就唔捨得餓自己，因為啲食物太好食，只會愈食愈肥，後期就覺得唔得喇，要搞養生，係好多年嘅蘊釀，呢個係我另一個嘅熱愛。」

嚴浩解釋：「當年好多人生活喺戰亂裏，面對好多社會問題，有得食已經好好喇，大家冇人話要飲食健康，但其實食物就係藥。」近年嚴浩積極鑽研「治病之道，食療勝藥」，推出多本食療養生之道的書籍，並成為暢銷書作家。

（即時娛樂）