蔡琴個唱尾場 自揭眼睛不好極畏光 重提失敗婚姻獲讚堅強 (16:42)

蔡琴昨晚紅館尾場個唱，自揭眼睛不好極畏光，又指雙腳受傷不能再穿高跟鞋，她更揭起長裙，露出一對小高跟白短Boot。（鍾偉茵攝）

蔡琴「好新琴」香港站演唱會尾場，昨晚（26日）於館舉行，蔡琴在台上狀態極佳，表現出色，載歌載舞讓觀眾樂而忘返。

演唱會中段，她向台下觀眾、歌迷報告近况，爆出她其實眼睛不好極畏光，但為演出，為觀眾看清楚其容貌，忍著被舞台強光照射，當舞台燈熄滅後，就會覺得視力模糊，要工作人員扶她返後台，又指自己左右腳都傷了，尤其腳趾公最為嚴重，都變形彎曲，導致不能再穿最愛的高跟鞋，再喜歡跳舞都不能再跳，她更揭起長裙，露出一對小高跟白色短Boot，並表示最多只可以忍痛穿這對Boot。

唱完首本名曲《你的眼神》後，蔡琴再次被觀眾熱烈反應牽動情緒而感觸落淚，她哭說45年唱歌生涯中，有風光時亦有低谷：「最谷底的1年是爸爸走了，唱片銷量不好，把我列入黑名單，唱片公司不要我了，我不知日子如何過下去，難過了很久，蔡琴唱了很多好歌，做過很多好表演，但好像外間流傳的只有我可笑的婚姻，我要怎麼辦？

我在家裏難過很久之後，我決定，我要站起來，再到大家面前。你們每一個人給我的鼓勵我都收到。這個世界上，不是人人像我這麼幸運，沒地方可以像我把難過轉換成能量，正面的抒發出來，把生命的事唱成歌，自己痛過的情感，唱出來讓大家覺得安慰的歌，我回到台上是對的，最重要是你們跟我在一起，那些不離不棄的鼓勵，你知道給我多大的感動及力量﹐我只想趁這個機會，跟你們說謝謝。」台下掌聲雷動之外，有觀眾大叫她唱到100歲，她即搖頭說：「不要！我才不想帶著面具出台。」

唱到個唱最後一首經典歌《恰似你的溫柔》，她指這歌不是只屬於蔡琴而是屬於大家的，全場觀眾都開手機燈，跟著她大合唱，現場頓變星海。

完騷後蔡琴受訪，她表示非常開心完成演唱會，主打陪伴是最珍貴禮物的主題，兩晚也看到很多年輕人陪老人家欣賞。說到她的腳傷，她指沒辦法，因為問了很多前輩及朋友，都叫她別做手術，因為沒有用。

對於重提失敗婚姻，更鼓勵觀眾，她說自己不是堅強，只是道出內心真實感受：「我67歲了，沒什麼好怕，我只是把那時候真正心情跟大家分享。我的婚姻是被背叛，但早年內地報道錯了，說我一開始就是柏拉圖式，神經病嗎？當然沒這回事，後來更愈傳愈誇張，成為笑話，最難過時侯，令我覺得自己努力唱歌多年，好像什麼都沒有了，只餘下不實的八卦，一個人在家好難過。

後來我想，我愛自由，是個有自主能力的獨立女性，我不是女性主義者，對男人不是很兇，我有才華有觀眾，所以我覺得應站出來唱歌，不可再沉溺於悲傷中。在歌中我找到正能量，並且可以用歌聲安慰別人。」

（即時娛樂）