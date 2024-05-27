女團VIVA今正式出道 Mani親自出馬 陪同到電台宣傳新歌 (21:38)

VIVA首次面對傳媒好淡定，（左起）Ada 、ValC 、Carina 與Macy。（鍾一虹攝）

VIVA今天正式出道，並由Mani新自出馬帶她們到電台宣傳，她們到訪新城廣播時，還跟首席營運總監馬浚偉合照。（鍾一虹攝）

4人新女團VIVA今天（27日）正式出道，為宣傳出道新歌《Topic Killa》，4女連跑新城、商台、港台宣傳，VIVA所屬的英皇娛樂公司高層霍汶希（Mani）也有陪同。

Mani表示去年花了幾個月面試60人，精挑細選出Ada、ValC、Carina及Macy組成VIVA，雖然她們條件未必是最好，有進步空間，故安排她們出道前，到韓國受訓和做歌：「佢哋本身想做女團，我想幫有理想嘅小朋友，佢哋要繼續努力學跳唱，容祖兒𠵱家仍學唱歌，佢哋點可以唔學？」

問到繼Twins相隔逾20年後，再肩負重任捧女團有沒有壓力？Mani說：「冇壓力，但情况唔同，以前Twins跟我年紀差幾年，但VIVA跟我年紀差好多，我可以生得出佢哋，問佢哋怕未？」

VIVA表示Mani氣場大，最初見她都心驚膽怯，相處後知道對方口硬心軟，Carina說：「Mani要求我哋每次見佢都要過磅，都有啲壓力，記得第一次見佢，佢話我腰腿好粗，唔配做女團，我一直努力運動，體脂已由27減到21，令信心增加。」

VIVA為慶祝正式出道，即使努力減肥，也要求Mani請食芝士蛋糕，Macy稱當了藝人才知道染髮要向公司備案，問到拍拖有沒有備案？她說：「若果公司問都會講。」Mani指不反對藝人談戀愛，只要不影響工作就可。

（即時娛樂）