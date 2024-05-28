神耆小子｜羅毓儀搣甩可愛風 升呢「金總」 性格大轉變挑戰演技 (13:13)

有方和阿勇（蕭正楠飾）關係亦愈趨明朗化！與有方舊情復熾的阿勇，相約大海（鄭則士飾）到大牌檔「講數」。（大會提供）

無綫劇《神耆小子》今個星期播映結局篇。來到結局周劇情愈趨緊張，昨晚（27日）一集，劇情講到大海（鄭則士Kent哥飾）被紅顏知己玫瑰（樊亦敏飾）和女兒有方（傅嘉莉飾），激到心臟病發入醫院，最終無大礙。孫女金多多（羅毓儀Yuki飾）心痛大海獨力難支，決定跟大海學做生意，管理錢萬世集團。

多多一改平時可愛造型，以Sharp醒行政Look上班，化身職場女強人「金總」。話頭醒尾的多多處理公司事務頭頭是道，深得爺爺大海歡心；另邊廂卻和爸爸繼來（曹永廉飾）關係愈見緊張，繼來過檔死對頭三耳家公司，並打聽到對錢萬世集團不利消息。原本繼來打算告知大海相關消息，惟大海對繼來不瞅不睬。據知，隨劇情發展，Yuki將迎來180度大轉變，展現反差面。

另邊廂，有方和阿勇（蕭正楠飾）關係亦愈趨明朗化！與有方舊情復熾的阿勇，相約大海到大牌檔「講數」，阿勇開宗明義說：「我想做你女婿，我想你做我外父！」

為表誠意，阿勇做了一份收入報告給大海，證明自己有能力照顧有方，惟大海不大領情，更倒走阿勇為他斟的啤酒，阿勇霸氣發表愛的宣言：「你同唔同意都好，我哋都唔會分開，係有方尊重你，我先低聲下氣嚟求你，我𠵱家畀兩個選擇你，一係多半個仔，一係冇埋個女！」

原來大海只想試探阿勇，面對勇敢去愛的阿勇，大海終說出心底話：「我最大缺點就係過目不忘，你點樣對仙女（有方）、點樣照顧佢、點樣關心佢，我係睇到晒記住晒，女係老竇嘅情人，恭喜你搶咗我情人！」

（即時娛樂）