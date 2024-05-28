沙特阿拉伯潮什麽｜梁芷珮力推「世界邊緣」懸崖打卡：靚到感動 (13:35)

梁芷珮抵達「世界邊緣」，是當地新興景點，在峭壁頂端俯瞰一望無際黃土大地，景色震撼到Christy不斷高呼：「靚到感動呀！」（大會提供）

一共六集的旅遊節目《沙特阿拉伯潮什麼》由梁芷珮（Christy）主持，最後一周，Christy帶大家走訪沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），以及第二大城市吉達（Jeddah），遊覽有「世界邊緣」之稱的懸崖Edge of the World、沙特王國原居地、舊城區巴拉德（Al-Balad）、水上清真寺等，全部景點適合打卡。

昨晚（27日）播出第4集，Christy遊逛利雅得最大型兼最古老市集Souq al-Zal，Christy丈夫Kenneth體驗穿著傳統服裝；秒變「油王」的Kenneth，獲不少當地人主動打招呼兼集郵，感受到沙特阿拉伯人的熱情。

之後，他們從利雅得乘搭1.5小時車程抵達「世界邊緣」，是當地新興景點，在峭壁頂端俯瞰一望無際黃土大地，景色震撼到Christy不斷高呼：「靚到感動呀！」由於位置較偏僻沒有訊號，Christy建議大家找較有經驗導遊帶路，還提醒出發前謹記先去洗手間，免得人有三急難找地方解決。Christy以300多港元，入足球場觀賞球星C朗獻技，近距離一睹其招牌慶祝動作。

今晚（28日）播出第5集，Christy帶大家參觀首個沙特王國原居地Diriyah，無論白天抑或晚上，一樣散發神秘色彩。Christy之前有介紹地道沙特阿拉伯菜式，今次特意訂了位於酒店頂層一間地球形狀地標餐廳，吃足六道環球美食。

沙特阿拉伯夏日最高溫度可達50度，因此當地人的活動時間比較晏，大部分店舖下午4點後才營業。平日早睡早起的Christy為拍節目亦變成「夜鬼」，於凌晨12時到超大型咖啡店朝聖。

（即時娛樂）