鍾嘉欣跟伍允龍仍是朋友 讚舊愛演得好：角色好啱佢演 (15:00)

鍾嘉欣從加拿大回港一個多星期，昨晚（27日）出席美容儀器代言人續約儀式，她日前在社交平台上載《九龍城寨之圍城》戲票，問到是否捧舊愛伍允龍場或是緋聞舊愛林峯場？她笑說：「我捧晒所有演員場，呢部戲有好多好演員演出，配搭非常好，我睇完『嘩！嘩！嘩！』叫出來，點解咁好睇㗎﹗劇本寫得很細膩，包含兄弟情、親情、九龍城寨歴史，Philip（伍允龍）、阿峯演得好好。（伍允龍演王九獲認同是好戲之人？）太好啦，每個演員一直都係好好嘅，Philip等到呢個角色，戥佢高興，佢嘅價值一直都喺度，只係等待角色，佢長髮造型很好，角色好適合佢演，以佢為榮。」

伍允龍笑指獲鍾嘉欣支持，但信息只留「做得好」，嘉欣笑說：「只要我見到覺得好嘅嘢，就會傳短信畀他，大家仍係朋友，聖誕節、生日都送祝福。（怕不怕老公呷醋？）唔會，我老公好有自信，而且我哋好專一。（有沒有約伍允龍食飯慶祝？）又唔需要，我返港呢一個星期好忙，拍咗廣告，去廣州做宣傳，為8月10號廣州演唱會開會，為新歌錄音，真係冇時間。」

她表示逾10年沒有開演唱會，心情緊張又興奮，現正努力編排歌單，希望帶給歌迷正能量和童年回憶，至於演唱會會否舉行香港站或去其他地方演出？嘉欣說：「希望，係我嘅目標。（演唱會請嘉賓？ ）暫時未諗呢個問題，但想爭取更多時間唱歌畀大家聽。」

（即時娛樂）