幸福房屋事件簿｜蔡凡熙自認與鬼有緣 恨上車唔驚凶宅 (15:38)

陳庭妮和蔡凡熙在劇中組成「師徒檔」勇闖禁地，2人對凶宅也有不同看法。（大會提供）

台灣首部凶宅題材劇集、由陳庭妮和蔡凡熙主演的靈異職場輕喜劇《幸福房屋事件簿》，將於6月1日起，逢周六在「黃Viu煲劇平台」上架。

台劇《幸福房屋事件簿》講述「幸福不動產」為了回饋客戶，製作出台北凶宅地圖數據庫，方便海內外客戶買樓前上網查詢，以免不小心買到凶宅而發生糾紛，並成立專案小組調查凶宅。

為了處理失蹤爸爸留下的凶宅，怕窮不怕鬼的資深經紀陸安琪（陳庭妮飾），帶著擁有靈異體質的新人助理游大志（蔡凡熙飾），接下公司委派的凶宅調查工作，過程中揭開隱藏在恐怖傳聞背後的動人故事。

《幸福房屋事件簿》雲集陳庭妮、蔡凡熙、莊凱勛、李國毅、林暉閔、丁春誠、王靜瑩、王月等實力派演員，藉着帶領觀眾走訪凶宅，帶出愛情、親情、人性掙扎和自我救贖的故事，陳庭妮透露劇情涉及多重話題，適合不同年齡層觀眾收看：「除了親情、友情、愛情、工作外，我們連寵物議題也照顧到，不管你正在關注什麼議題，我覺得你都可以得到啟發跟共鳴。」

陳庭妮和蔡凡熙在劇中組成「師徒檔」勇闖禁地，2人對凶宅也有不同看法。前者曾經在看房時遇怪事，不但頭暈眼花，更感覺「有人不希望我進去」；後者表示對凶宅動心：「我朋友住的地方，樓下好像是凶宅，那邊是原價的5折，我有點心動！因為它原價要6000多萬，現在只要3000萬；不過我沒有去看，因為打5折，我還是買不起。」

蔡凡熙搞笑自認與鬼有緣，他出道至今已經接拍了4、5部關於鬼的作品：「他們在冥冥之中幫助我，希望他們可以引導我去買好的房子，因為我很想買房子！」

（即時娛樂）