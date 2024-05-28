海關戰線｜張學友登船拍攝氣勢勁 謝霆鋒有意考船牌 (17:15)

衛詩雅本身也有船牌，但登海關船駕駛艙還是首次。（大會提供）

由邱禮濤執導﹑謝霆鋒擔任動作指導及主演，張學友﹑林嘉欣﹑劉雅瑟﹑吳鎮宇﹑關智斌﹑陳家樂﹑衛詩雅﹑袁富華﹑米雪﹑石修﹑黃錦燊﹑楊天宇和Amanda S.演出的英皇電影《海關戰線》，定於7月5日公映。為求百分百實感，劇組專程前往海關基地實地拍攝，其中一場重頭戲，張學友率眾下屬包括謝霆鋒、衛詩雅、關智斌（Kenny）等上船拍攝，埋位前向專業人士請教注意事項，包括開船手勢、專業名詞等，令拍攝達至完美效果。

拍攝當天戲分講述霆鋒、學友、衛詩雅、Kenny、楊天宇、朱天準備出海巡邏，開船前大家做好準備，包括是日晚餐，算是戲中輕鬆的一場。衛詩雅笑說：「跟學友哥對戲，佢問我今晚食乜餸？是日晚餐由我負責，我依劇本回應學友哥話番茄炒蛋，大家有說有笑好似一家人，我哋呢班演員感情好好，我仲私下買咗薯片『加餸』。」

雖然衛詩雅本身也有船牌，但登海關船駕駛艙還是首次，感覺很有責任感，像在維護法紀；Kenny得知衛詩雅有船牌後也大表羨慕，亦向專業人員追問過往巡邏經歷，例如有沒有掃過翻版等，進取好學。

各人登船後即坐上自己位置，感受駕駛艙氣氛，身穿制服的學友邊拿著望遠鏡，邊唸對白發號施令，甚有氣勢；坐在控制座的霆鋒也熟習面前操控桿，大家表現專業。

霆鋒說：「呢日拍攝感覺莊重，好有責任感，同平時搭景拍戲感受完全唔同；其實我本身喜歡水上運動，水性比陸地活動更強，我都成功考到初級救生員牌，一直想考船牌，可惜冇時間，今次藉拍戲對船上操作及規條加深了解，日後若考船牌，相信會有所幫助。」

（即時娛樂）