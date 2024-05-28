冼靖峰因失言風波汲取教訓 盼雙線發展 染指紅館開騷 (22:42)

Archie自言因拍劇經驗淺，除了緊張走錯位，也不太懂拿捏表情和節奏，動作生硬，試過NG累街坊。（鍾偉茵攝）

Archie因拍無綫劇《神耆小子》而愛上演戲，但也不忘初衷，決意雙線發展，並向紅館開騷目標進發。（鍾偉茵攝）

入行兩年的冼靖峰（Archie），曾因失言傳被公司放逐返內地拍劇過冷河，他覺得自己做錯就要坦誠面對，汲取教訓後，便繼續向前行。Archie因拍無綫劇《神耆小子》而愛上演戲，但也不忘初衷，決意雙線發展，並向紅館開騷目標進發。

Archie首次拍劇表現獲讚，兼有好評，Archie自言因拍劇經驗淺，除了緊張走錯位，也不太懂拿捏表情和節奏，動作生硬似殭屍，試過NG累街坊，感到內疚，多得劇組和前輩鄭則士、蕭正楠等包容，沒有嫌棄責罵，反而鼓勵他放鬆，才可以發揮爆笑料。

他說：「我都有賽後檢討，無論網民畀正評、負評都會看，要學習消化，有時篤中我的盲點，能幫助自己進步，原來當我沒表情時，眼角、嘴角會下垂，予人有疲態感覺，這方面會改善。」

歌手身分出道兩年的Archie，只推出2首派台歌，他表示不會與別人比較，只管順天而行，保持平常心，但他承認入行後遇到不同狀况，不時有情緒波動和感覺孤獨，好像要一個人埋頭苦幹練歌和練演技，不知道何時做得好，情感便雜亂無章。

曾經失言的Archie，傳被公司放逐返內地拍劇過冷河，他直言錯就是錯，要學面對問題，並汲取教訓：「不可逃避，因為未來仲有很多路要行，需要克服更多難關，明白了做公眾人物有社會責任，我希望參與多些公益事務回饋社會。（有沒有因嚇怕而不敢說話？）做每件事都有風險，不會擔心太多，我寧願做最真實自己，要對得住自己。」

Archie覺得找到自己喜歡的工作，已經非常幸福，也受到很多舊同學羨慕和妒忌，他說：「好多同屆畢業同學已經任職醫生、律師、科學家、銀行家，月入過10萬，不過他們說金錢買不到快樂，錢不是最重要，覺得我做到喜歡的工作很難得。」他坦言目前收入只夠自己日常開支，未有能力畀家用，但媽媽開通，勸他和未畢業的弟弟先照顧好自己：「我和弟弟都希望在不久的將來，掙到錢再報答父母。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）