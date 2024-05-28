袁偉豪唔介意B仔「袁咕碌」亮相幕前：當助學基金 (18:50)

袁偉豪及張寶兒今天（28日）宣傳無綫節目《學神爸媽Get Set Go!》，即席示範換尿片及冲奶粉，袁偉豪於節目中表現遴迍 ，他解釋因節目中是照顧別人的小朋友，又要跟節目流程，故交給擅長逗小朋友的太太處理。

張寶兒表示獲節目主持吳若希教小朋友升學心得，問對方可有傳授御夫術？袁偉豪即搶答：「不用，她會自動過濾，我知她不是這樣的人，當初才和她拍拖，吳若希和老公前世不知誰欠誰。」

張寶兒指兒子「袁咕碌」剛滿6個月大，但身體強壯得如1歲，問可感覺到老公想追個女兒？她則稱有待兒子長大問意見，不想只有他們夫婦決定，想尊重兒子想法，袁偉豪說：「太太剛復原不久，這段時間先工作。」

張寶兒表示工作方面正接洽中，現階段會和兒子拍片在網上平台分享，問是否想轉型做KOL？她說：「我覺得現在做藝人要多線發展，既然湊小朋友做了很多資料蒐集，都想分享出來。」

日前袁偉豪穿上戲服抱兒子拍照，他否認讓兒子在劇中客串，只是開工前影張相，問介不介意讓兒子幕前亮相？他說：「絕對歡迎，可以找他工作，當是助學基金，因為我暫時手頭上沒什麼工作，可以聯同兒子上綜藝節目和大家見見面。」他表示相信兒子現在比他更出名，在街上途人都只叫他們做「袁咕碌爸爸媽媽」。

（即時娛樂）