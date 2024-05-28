英皇歌手為學生解疑難 泳兒教路抗負評 鄧小巧夾胳肋底舒壓 (19:49)

《EEG電笠人人和音校園巡演》第2場，日前於主題公園舉行，Gin Lee李幸倪、泳兒（Vincy）、鄧小巧、許靖韻（Angela）、黃明德（Dark）、洪助昇（Aiden）及今年新人曾傲棐（Arvin），當晚除了唱歌、跟台下學生玩遊戲外，又分享面對逆境時如何處理，鼓勵眾年輕人。曾參與首場演出的張敬軒，亦拍片為學生打氣，十分窩心。

首先出場的Vincy唱出新歌《撞到正》，當她唱到副歌時，台下觀眾大叫歌詞中的「鬼」字，氣氛熾熱，隨後她唱出《溝渠暢泳》。唱完後，司儀劉若寶（Polly）提到有同學問到，如何面對別人對自己的負評，Vincy認為最重要「揸住宗旨」，她說：「好同唔好嘅comment我都會睇，因為我想自己進步，同埋亦係氣度問題，要慢慢磨練，咁你就會識得過濾唔應該要聽、或者邊啲係可以令自己進步。」

有學生問鄧小巧解答如何克服唱歌比賽，因緊張而失準情况，小巧表示就算舞台經驗十足的歌手，在台上緊張也是合理，在台上對住無數目光，是很需要勇氣，可以透過身體練習而得到幫助，她說：「係一位老師教我，就係夾胳肋底，夾實你嘅胳肋底，然後hold住呼吸，hold到再換氣為止，可能做十幾次，原意就係令你本身緊張肌肉學識放鬆，我一陣準備唱歌，𠵱家要夾下先。」

李幸倪唱出新歌《告別煤氣燈》及《企好》，Gin Lee走到台下跟觀眾自拍及派心，因為觀眾包圍令Gin Lee寸步難行。有同學問到生於音樂世家的Gin Lee，會否因為父母對她的期望而感到壓力？

她比較幸運，又指父母從沒給她壓力，只要求她一件事情：「就係我揀定一樣嘢，就要全心去做，回應番嗰位同學仔，如果本身有天賦，我覺得可以嘗試發展，但如果冇乜嘅話，可能要同你屋企人溝通，或者可以propose：『我覺得自己嘅天賦喺另外一方面，會唔會我都可以嘗試行另一條路？』真誠嘅溝通交流係最好。」

（即時娛樂）