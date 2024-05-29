劉青雲吳鎮宇相隔19年再合作 演港版荷李活經典雙雄電影 (14:15)

劉德華監製，邱禮濤執導及編劇，兩大影帝劉青雲、吳鎮宇相隔19年再合作的新戲《談判專家》將於6月13日上映！《談判專家》改編自1998年荷李活作品《冇數講》（The Negotiator），由森姆積遜（Samuel L. Jackson）及奇雲史帕西（Kevin Spacey）演出，被譽為經典的雙雄電影之一。身兼編劇的邱禮濤以全新視角，加入地道港味，重新詮釋這套神作。

兩大影帝在戲中飾演頂尖談判專家，劉青雲飾演的卓文偉為了清洗謀殺同僚及警察貪污案主謀的污名，不惜鋌而走險，變成佔領警局挾持人質的綁匪。由談判員改行做社工的謝家俊（吳鎮宇飾），突然被卓點名要求只與他「講數」，2人各為其主，連場舌戰之下，逐步揭開陰謀真相。《對數講》1998年上畫時口碑極佳，導演邱禮濤十分欣賞。他早在2017年曾有機會翻拍電影，惟當時邀請開拍的著名製片家崔寶珠2019年離世，計劃亦隨之被擱置。邱禮濤後來獲得接手版權的聯瑞公司邀請翻拍，機會又一次落到他手中，他憶述：「當時由於之前幾部戲都是在內地拍攝，而《談判專家》可以全片在香港拍攝，考慮了幾天便接了來拍。」

《談判專家》全片在香港拍攝，幕前陣容亦是全香港演員，百分百充滿港味。邱禮濤透過今次親自執筆劇本的機會，加入他關注的社會事件及對香港不同階層的關懷。他說：「《談判專家》保留了《冇數講》的基本設定，而故事改成發生在香港，必然地要把本來《冇數講》裏不匹配香港語境或情境的地方作改編，電影裏確是加插了由香港曾發生過的社會事件所啟發的情節，例如「郭阿女事件」。至於鎮宇，本來由Kevin Spacey飾演的角色，就改動他由談判專家轉行做社工，也許是因為我自少便很欣賞和尊敬社會工作者和記者，對社會的付出和承擔，很想在電影裏拍他們。」邱禮濤20多歲時候，就經常想着要拍一個關於佔領警署的故事，《談判專家》正好實現他多年以來的構思。

劉青雲、吳鎮宇是人所共知的好兄弟。邱禮濤作為他們的多年影圈戰友，特意安排比原作更多戲分給兩位影帝同場較勁，着墨更多主角之間的情義，以及二人惺惺相惜的關係，讓戲外的情誼帶到銀幕之上。邱禮濤非常感恩能夠撮合兩位合作：「對我來說，青雲和鎮宇都是很好、很出色的演員，他們都有各自的個性。我也很喜歡看電影，作為一個觀眾，我很想再看到他們一起在同一電影裏演戲。很幸運，他倆願意演出《談判專家》。」

（即時娛樂）