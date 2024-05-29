直播靈接觸｜邵音音分享驚險往事 梁思浩「食火」開運 (16:18)

梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的《直播靈接觸》，昨晚（28日）播出的第12集講述「降頭」，請來有「殿堂級香港鬼王」之稱的鄧光華師傅擔任嘉賓，邵音音及資深配音員丁羽等現身捧場。邵音音在節目中分享靈異驚險故事：「我嗰陣時靚，有人想要強姦我，啲砂煲罌罉就喺廚房飛去房入面扑佢哋個頭，跟住佢哋返到屋企仲發燒。」梁思浩一度誤會邵音音被鬼強姦，邵音音糾正：「我係畀人強姦，啲鬼幫我。依家梗係冇人強姦啦，後生嗰時好多人想強姦我。」

鄧師傅拆解各種「飛頭降」、「飛針降」、「生降」、「死降」、「和合降」、「情降」、「迷魂降」及養「山精」吸血等不同蠱術，還帶來罕見的「飛頭降」片段在節目裏播放。他還教觀眾分辨如何知道一個人是否中了降：「如果眼白有一條黑線/藍線喺度，就係中咗降。」鄧師傅在節目中除了協助懷疑自己及爸爸中降、經歷類似近日熱門新聞人物「何生何太一家」的吳小姐解答各樣疑問外，還即場為梁思浩進行「食火」開運，用火將他不好的氣場清走。

鄧師傅與梁思浩面對面坐好，然後點燃一堆蠟燭後，便向着蠟燭施咒及唸經。他之後大叫一聲，便將燒得相當旺盛的蠟燭火把直插梁思浩喉嚨深處。雖然師傅事前千叮萬囑梁思浩不要合上口，但思浩出於本能反應還是很快把口合上，結果令自己滿口是蠟。梁思浩事後說：「好大火呀，師傅一路唸經，我見到啲火真係好大。真係有團氣由我喉嚨落晒全身，感覺好特別。我頭頭真心有啲驚，師傅好嘢，個火好大，但係唔熱㗎 。」

（即時娛樂）