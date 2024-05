「配音王」蕭亮傳3月上旬在多倫多寓所離世 (17:50)

曾為無綫翡翠台報幕多年的「香港配音王」蕭亮(原名盧永華)今天(29日)傳出死訊,有網民數月前在其網上頻道「蕭亮百藝網」留言「Sorry to inform you all that Mr. Robert Lo has passed away in his apartment couple weeks ago. He was a wonderful person, we'll all miss him. May he rest in peace. This news was informed me by police」,指蕭亮今年3月上旬在多倫多家中逝世。

蕭亮原名盧永華,於上海出世,其後與家人一同移居香港。他在家中排行第四,馬評人盧遠及已故藝人盧大偉分別是其胞兄及胞弟。蕭亮於香港華仁書院中學畢業後,到柏立基教育學院進修,完成學業後曾任小學教師。1970年代,他加入香港電台擔任DJ及節目主持;1973年更兼任麗的映聲電視的新聞報道員,其後與其胞弟盧大偉轉投無綫電視,參與翡翠台報幕工作,是無綫的「台聲」,由他朗讀的「無綫電視翡翠台」成為香港人的集體回憶。

蕭亮能操多種流利語言,包括粵語、英語、普通話、上海話和法語。1989年,他隨周梁淑怡跳槽亞視,3年後移居加國,繼續在當地的電台報幕及朗讀不同的故事節目。2000年,蕭亮回流香港及重返無綫,曾參與多套劇集如《男親女愛》、《洛神》、《絕世好爸》、《智勇新警界》、《西關大少》、《隔世追兇》、《棟篤神探》、《阿旺新傳》、《七號差館》 、古裝及時裝版的《皆大歡喜》等。當年有指蕭亮常在劇集宣傳活動上「攝位」爭取出鏡機會,因而被封為「老薑攝石人」,他亦曾跟苑瓊丹鬧不和。他在拍攝《阿旺新傳》期間,傳出疑因企位問題跟導演爭拗,最後被導演爆粗趕走。

蕭亮退休後定居加拿大多倫多,近年開設網上頻道「蕭亮百藝網」,定時上載片段。不過,他自今年1月8日上載最後一條影片後,頻道至今未有再更新。已故藝人盧大偉的太太回覆傳媒時,表示自丈夫離開後跟蕭亮已沒再聯絡。她指蕭亮一直在加拿大,也沒回港,她沒收到消息,對蕭亮傳死訊一事不清楚。

