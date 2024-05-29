Auntie妳好東南亞玩番轉｜保錡生日收200元美金利市 (18:00)

ERROR成員吳保錡、鍾慧冰（冰姐）及陳月媚（媚姨），將在今晚（29日）播出的新一集ViuTV節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》中，去到泰國一個可以近乎零距離接觸野生動物的動物園。他們乘坐動物園巴士，不僅可以在車內觀賞動物，還可以透過車窗撫摸和餵飼動物。

保錡與冰姐商討整蠱媚姨大計，他提議：「一陣我哋放啲食物喺佢嗰頭同身，嚇死佢。」媚姨聽到他們計劃的陰謀後怒斥保錡︰「唔好玩啦﹗」。兩隻長頸鹿看到3主持手持一盆紅蘿蔔，於是把頭伸進車內。熱情的長頸鹿將3人嚇到連忙退後，保錡更拋棄了手上的飼料，媚姨形容現場如同電影侏羅紀公園一樣。保錡繼續整蠱媚姨，除了一邊推媚姨向前更將紅蘿蔔擺在她面前。保錡不停傻笑，媚姨叫保錡不要再玩。冰姐眼見場面混亂，溫柔地指示長頸鹿離開，長頸鹿好像聽得懂冰姐的說話很快便離開了。

眾人前往另一個地點途中，冰姐突然從銀包掏出兩張100美元紙幣給保錡，她對保錡說：「呢到200蚊美金，我同媚姨送畀你做利市，你大個仔喇。」保錡感到愕然，他望着手中的鈔票，問冰姐：「美金喎，得咩？」冰姐回應他：「濕碎啦！」保錡指其生日將在拍攝旅程中度過，更笑指自己現在擁有了1600多元，算是個富豪。他決定用這筆錢帶兩位Auntie飲酒、嘗美食。

（即時娛樂）